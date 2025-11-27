Traditionsgasthof in Wissen Für Rückkehrer ist die Alte Post ein Ort des Neustarts Elmar Hering 27.11.2025, 20:46 Uhr

i Andreas Olberz an seiner neuen Wirkungsstätte, dem traditionsreichen Gasthof Alte Post in Wissen. Elmar Hering

Viele Monate lang war die Alte Post in Wissen geschlossen, und nicht wenige Menschen in der Siegstadt haben diese Lücke in der Gastro-Szene arg bedauert. Jetzt können sie aufatmen; auch dank eines Rückkehrers.

Die Weihnachtsbäume sind geliefert, die Lichter leuchten, die Buchungslisten füllen sich rasch: Nach mehr als einjähriger Schließung hat der Gasthof Alte Post in Wissen einen neuen Eigentümer. Und der Clou: Betrieben wird das gastronomische Aushängeschild von einem Wissener, einem Branchenkenner obendrein.







