Vorschläge für Verkehrslenkung
Für Provisorium auf Wissener Straße naht baldiges Ende
In der Straße "Im Kreuztal" ist die Fahrbahn seit Monaten durch zwei Hindernisse verengt. Aktuell spricht einiges für eine baldige Änderung.
Elmar Hering

Ob Berliner Kissen oder Kölner Teller, ob Schilder oder Fahrbahnmarkierungen, ob Bodenwellen oder Tempolimit: Die einstmals autogerecht ausgebauten Städte schreien nach Ideen zur Verkehrsberuhigung und -lenkung. Auch in Wissen.

Lesezeit 2 Minuten
Im Vorfeld der Stadtratssitzung in Wissen an diesem Donnerstag, 5. Februar, drängt ein Thema in den Vordergrund, das nicht nur die Fraktionen und die Verwaltung, sondern auch viele Wissener Bürger beschäftigt: die Verkehrsführung in der Straße „lm Kreuztal“.

