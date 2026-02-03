Vorschläge für Verkehrslenkung Für Provisorium auf Wissener Straße naht baldiges Ende Elmar Hering 03.02.2026, 08:00 Uhr

i In der Straße "Im Kreuztal" ist die Fahrbahn seit Monaten durch zwei Hindernisse verengt. Aktuell spricht einiges für eine baldige Änderung. Elmar Hering

Ob Berliner Kissen oder Kölner Teller, ob Schilder oder Fahrbahnmarkierungen, ob Bodenwellen oder Tempolimit: Die einstmals autogerecht ausgebauten Städte schreien nach Ideen zur Verkehrsberuhigung und -lenkung. Auch in Wissen.

Im Vorfeld der Stadtratssitzung in Wissen an diesem Donnerstag, 5. Februar, drängt ein Thema in den Vordergrund, das nicht nur die Fraktionen und die Verwaltung, sondern auch viele Wissener Bürger beschäftigt: die Verkehrsführung in der Straße „lm Kreuztal“.







