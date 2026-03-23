Wahlkreis 2: Altenkirchen: Für Philip Schimkat geht das normale Leben weiter
Wahlkreis 2: Altenkirchen
Für Philip Schimkat geht das normale Leben weiter
SPD-Direktkandidat für den Wahlkreis zwei (Altenkirchen), Philip Schimkat, zeigt sich im Gespräch mit unserer Zeitung nach der Wahl zwar getroffen über das Ergebnis, aber auch dankbar für die Erfahrung.
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Hamm. Der SPD-Direktkandidat für den Wahlkreis 2 (Altenkirchen), Philip Schimkat, hat den Wahlabend auf Einladung der Kreis-SPD in Kirchen im Restaurant Casa verbracht. Am Telefon berichtet er, dass viele Genossen, einschließlich Schimkat selbst, erst einmal hätten schlucken müssen, als die ersten Hochrechnungen kamen, mit denen man in dieser Deutlichkeit nicht gerechnet hatte: „Wir hatten mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen gerechnet, doch der ...
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Ressort und Schlagwörter
Kreis AltenkirchenWK 2 – Altenkirchen (Westerwald)