Wahlkreis 2: Altenkirchen Für Philip Schimkat geht das normale Leben weiter 23.03.2026, 16:00 Uhr

i Die ersten Hochrechnungen ließen bereits um kurz nach 18 Uhr nichts Gutes erwarten für die SPD. Direktkandidat Philip Schimkat (Wahlkreis 2, Altenkirchen) hatte mit einem viel engeren Ausgang des Rennens gerechnet. Daniel-D. Pirker. Daniel D. Pirker

SPD-Direktkandidat für den Wahlkreis zwei (Altenkirchen), Philip Schimkat, zeigt sich im Gespräch mit unserer Zeitung nach der Wahl zwar getroffen über das Ergebnis, aber auch dankbar für die Erfahrung.

Hamm. Der SPD-Direktkandidat für den Wahlkreis 2 (Altenkirchen), Philip Schimkat, hat den Wahlabend auf Einladung der Kreis-SPD in Kirchen im Restaurant Casa verbracht. Am Telefon berichtet er, dass viele Genossen, einschließlich Schimkat selbst, erst einmal hätten schlucken müssen, als die ersten Hochrechnungen kamen, mit denen man in dieser Deutlichkeit nicht gerechnet hatte: „Wir hatten mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen gerechnet, doch der ...







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