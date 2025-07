Freitagnachmittag vor dem Rathaus in Wissen: Mehr als 40 Teilnehmer hatten sich eingefunden. um bei der 1. Critical Mass in Wissen für mehr Sicherheit im Radverkehr zu demonstrieren. Organisiert hatte die Veranstaltung der Ortsverband Hamm-Wissen vom Bündnis 90/Die Grünen. Mit dabei die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Lea Heidbreder (MdL), die über die Fortschritte und geplante Förderungen, sowie das Dienstrad-Leasing informierte.

Schon seit 2014 existiert ein Realisierungsplan, der bis 2021 für jeden Streckenabschnitt eine zeitliche Planung enthielt. Damals war vorgesehen, dass ein Radweg von Nordrhein-Westfalen nach Rheinland-Pfalz, das heißt von der innerorts in Au geführten NRW-L112 über Hamm, Fürthen, Oppertsau, Etzbach nach Wissen gebaut werden soll. Hier sollte ein wesentliches Ziel sein, die Radler mitten durch die Stadt zu bringen und den Anschluss des Bahnhofs zu ermöglichen. 2017 wurde bereits bei einem gemeinsamen Treffen zwischen Vertretern des Landkreises Altenkirchen und dem Landesbetrieb Mobilität mit einem Planungsbüro ein „Wunschzettel“ besprochen, der bis heute größtenteils leider immer noch Wunschdenken ist.

i Vor der 5 Kilometer langen Fahrrad-Demo-Tour hören die Teilnehmer verschiedene Redebeiträge. Gaby Wertebach

Bei der Demo machten rund 45 Radfahrerinnen und Radfahrer auf ihre Anliegen aufmerksam. Sie forderten mehr Sicherheit und bessere Bedingungen, insbesondere in der ländlichen Naturregion, die nach Ansicht vieler Teilnehmer noch immer zu stark vom Autoverkehr dominiert wird. Im Mittelpunkt der Kritik standen vor allem fehlende Radwege, eine unzureichende Markierung und die teils gefährliche Verkehrsführung für Radfahrer, besonders an stark befahrenen Straßen. „Wir haben hier eine wunderschöne Natur, aber Radfahren fühlt sich oft unsicher an“, so Mitorganisatorin Tanna Stecher in ihrer Begrüßung.

Manuel Viana Rodriguez vom OV Hamm-Wissen erläutert ebenfalls noch einmal die drängende Problematik. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, Anna Neuhof, erläuterte die momentane Situation bezüglich der geplanten Fahrrad-Brücke in Etzbach. Drängende Themen waren die für die Teilnehmer nicht nachvollziehbare fehlende Freigabe der Mittelland-Route D4 für den Radverkehr auf der Wissener Siegpromenade, eine kostengünstige und schnelle Lösung für den Radverkehr zwischen Heubrücke und Europakreisel, die Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr, mehr gemeinsame Fuß-Radwege und der dringend erforderliche Radweg zwischen Wissen und Morsbach.

i Anna Neuhof gibt ein Up-Date zur geplanten Fahrrad-Brücke in Etzbach. Gaby Wertebach

Die von der Grünen-Fraktion organisierte Fahrrad-Demo führte über die B62 bis zur Heubrücke, der Firma Kleusberg, wo jeweils ein kurzer Zwischenstopp eingehalten wurde, und zurück zum Rathaus. Begleitet wurden die Radler von der Polizei, die für Sicherheit sorgte und den reibungslosen Ablauf gewährleistete.

Mit der Demo wurde einmal mehr ein deutliches Zeichen gesetzt gegen gefährliche Verkehrsbedingungen und für eine fahrradfreundlichere Zukunft. Ob und wann konkrete Maßnahmen bezüglich sicherer und durchdachter Radwege erfolgen, das bleibt allerdings abzuwarten.