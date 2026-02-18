CDU-Abgeordneter im Porträt
Für Mathematiker Matthias Reuber ist Logik entscheidend
Für das Porträt mit unserer Zeitung zur Landtagswahl am 22. März hat sich CDU-Kandidat Matthias Reuber das ehemalige Krankenhaus
Für das Porträt mit unserer Zeitung zur Landtagswahl am 22. März hat sich CDU-Kandidat Matthias Reuber das ehemalige Krankenhaus in Altenkirchen als Treffpunkt ausgesucht.
Markus Eschenauer

Was treibt Matthias Reuber an? Wofür steht der CDU-Kandidat im Wahlkreis 2? Was will er nicht sein? Einige Antworten auf diese Fragen gibt das ehemalige Krankenhaus in Altenkirchen. Welche, das lesen Sie im Porträt unserer Zeitung.

Lesezeit 3 Minuten
Als einziger der acht Bewerber im Wahlkreis 2 für den künftigen Landtag hat Matthias Reuber Erfahrung in Mainz. 2021 holte er mit 38 Prozent der Stimmen das Direktmandat. So soll’s auch dieses Mal sein. Der 33-Jährige will weiterhin als CDU-Abgeordneter für die Region im Einsatz sein.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWK 2 – Altenkirchen (Westerwald)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren