Was treibt Matthias Reuber an? Wofür steht der CDU-Kandidat im Wahlkreis 2? Was will er nicht sein? Einige Antworten auf diese Fragen gibt das ehemalige Krankenhaus in Altenkirchen. Welche, das lesen Sie im Porträt unserer Zeitung.

Als einziger der acht Bewerber im Wahlkreis 2 für den künftigen Landtag hat Matthias Reuber Erfahrung in Mainz. 2021 holte er mit 38 Prozent der Stimmen das Direktmandat. So soll’s auch dieses Mal sein.

Der 33-Jährige will weiterhin als CDU-Abgeordneter für die Region im Einsatz sein.