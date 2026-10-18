Bei Flammersfeld und Seelbach
Für K9 favorisiert LBM die Erneuerung des Straßenbelags
Die Straßenschäden an der Kreisstraße 9 bei Flammersfeld und Seelbach werden schon seit längerem seitens der Bürgerschaft kritis
Die Straßenschäden an der Kreisstraße 9 bei Flammersfeld und Seelbach werden schon seit längerem seitens der Bürgerschaft kritisiert.
Chadia Struck

Der Zustand der Kreisstraße 9 bei Flammersfeld und Seelbach ist nicht zufriedenstellend, viele Bürger bezeichnen die Straße wegen des schlechten Zustands sogar als gefährlich für Verkehrsteilnehmer. Nun äußert sich der LBM zum Stand der Dinge.

Lesezeit 1 Minute
Immer wieder gibt es deutliche Kritik aus der Bürgerschaft und unserer Leserschaft am Zustand der Kreisstraße 9 bei Flammersfeld und Seelbach. Seit Jahren ist die Straße sanierungsbedürftig. Dieses Jahr wurden die Fahrbahnmarkierungen an der Straße erneuert, eine Sanierung erfolgte noch nicht.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren