Bei Flammersfeld und Seelbach Für K9 favorisiert LBM die Erneuerung des Straßenbelags Annika Stock 18.10.2026, 15:00 Uhr

i Die Straßenschäden an der Kreisstraße 9 bei Flammersfeld und Seelbach werden schon seit längerem seitens der Bürgerschaft kritisiert. Chadia Struck

Der Zustand der Kreisstraße 9 bei Flammersfeld und Seelbach ist nicht zufriedenstellend, viele Bürger bezeichnen die Straße wegen des schlechten Zustands sogar als gefährlich für Verkehrsteilnehmer. Nun äußert sich der LBM zum Stand der Dinge.

Immer wieder gibt es deutliche Kritik aus der Bürgerschaft und unserer Leserschaft am Zustand der Kreisstraße 9 bei Flammersfeld und Seelbach. Seit Jahren ist die Straße sanierungsbedürftig. Dieses Jahr wurden die Fahrbahnmarkierungen an der Straße erneuert, eine Sanierung erfolgte noch nicht.







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