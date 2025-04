Hat Stefan V. Mitbewohner Gerhard D. vor neun Monaten in einem kleinen Dorf im Altenkirchener Land tödlich mit einem Messer verletzt? Der vierte Verhandlungstag am Landgericht Koblenz stand im Zeichen eines Gutachtens und weiterer Zeugenaussagen.

„Es gibt keine Anzeichen auf eine krankhafte seelische Störung des Angeklagten im Tatzeitraum.“ Auf diesen kurzen Nenner lässt sich die ausführliche Expertise des Psychiaters Gerhard Buchholz bringen, die im Zentrum des vierten Verhandlungstages am Landgericht Koblenz stand. Dort verhandelt die 14. Strafkammer unter Vorsitz des Richters Rupert Stehlin ein Tötungsdelikt, das sich am 8. Juli 2024 in einem kleinen Dorf in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zugetragen hat. Dem 45-jährigen Stefan V. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) wird zur Last gelegt, seinen 74-jährigen Mitbewohner Gerhard D. durch einen Messerstich in eine Beinvene so verletzt zu haben, dass dieser verblutete. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Körperverletzung mit Todesfolge vor. Das Tatmotiv soll demnach Eifersucht sein. V. hatte D. in Verdacht, ein Verhältnis mit Birgit M., der damaligen Lebensgefährtin des Beschuldigten, gehabt zu haben.

Die Eifersucht, so Buchholz in seiner Beurteilung, sei nicht durch „einen Wahn hinterlegt“ gewesen. Anzeichen einer paranoiden Schizophrenie, auf die sich der Angeklagte auch zu Prozessbeginn berufen hatte, habe er weder aus dessen Verhalten bei den Verhören durch die Polizei (hier beruft er sich auf die Zeugenaussagen und Vernehmungsprotokolle) noch im Nachgang in einem ausführlichen Gespräch mit ihm im vergangenen Oktober ableiten können.

Pathologische Ängste: Arsen, Milben, Stimmen

Eine paranoide Schizophrenie war bei V. laut Gutachter während seines Aufenthalts in der Justizvollzugsanstalt Wittlich in den Jahren 2016 und 2017 diagnostiziert worden. Damals hatte er angegeben, dass man ihn im Gefängnis mit Arsen vergiften wolle. Auch eine erhöhte Gefahr der Selbstverletzung wurde ihm damals bescheinigt. Nach seiner Entlassung im Juli 2017 war der Angeklagte weiterhin wegen pathologischer Ängste behandelt worden – in Bad Marienberg wie in Wissen, ambulant wie stationär. Es sei hier um das Wahrnehmen von nicht vorhandenen Stimmen gegangen, auch habe er in diesem Zeitraum Ängste artikuliert, dass man ihn mit Milben infizieren wolle.

Buchholz führt seine Diagnose auch darauf zurück, dass Menschen, die unter paranoider Schizophrenie leiden, ein „unglaubliches Mitteilungsbedürfnis“ an den Tag legten. Dies habe auf V. bei seinen Vernehmungen nicht zugetroffen, wie auch verschiedene Polizeibeamte vorher im Zeugenstand bestätigen konnten. Auch konnte der Gutachter keine Anzeichen auf eine Bewusstseinsstörung bei dem Beschuldigten feststellen, auch wenn sich im Laufe der Ermittlungen und durch medizinische Tests ergeben habe, dass dieser, gemeinsam mit seiner damaligen Freundin, an den zwei Tagen vor der Tat und am Tattag selbst insgesamt 1,5 Gramm Kokain konsumiert hatte – was V. bei seiner Aussage am ersten Prozesstag schon zugegeben hatte.

„Es gibt keine Anzeichen auf eine krankhafte seelische Störung des Angeklagten im Tatzeitraum.“

Eine Kernaussage aus dem Gutachten des Psychiaters Gerhard Buchholz

Bei dem Gespräch mit dem Psychiater vor einem halben Jahr hatte V., wie später auch vor Gericht, seine Freundin beschuldigt, die Tat verübt zu haben. Die 35-jährige M. habe, so berichtete der Angeklagte dem Gutachter, regelmäßig Sex mit dem Opfer und auch mit Mitbewohner Andreas R. (57) gehabt, mitunter auch zu dritt. Er habe entsprechendes Stöhnen in dem hellhörigen Haus wahrgenommen. Auch zu Männern aus der Altenkirchener Bahnhofsszene, in der der Angeklagte, seine Lebensgefährtin aber auch das Opfer D. keine Unbekannten waren, habe sie sexuelle Kontakte gehabt. Am Tattag selbst habe er D. zur Rede stellen wollen, sich mit ihm geprügelt und nach einer „Zigarettenlänge“ diesen mit einem Messer am Hosenbein „geritzt“, ohne dass dabei Blut geflossen sei. Das Messer habe er erst später blutig in seiner Küche gefunden, nachdem M. auf D. eingestochen habe. Später habe er noch dumpfe Schläge aus der Wohnung von D. gehört, er sei rübergegangen, um sich nach dem Befinden des Opfers zu erkundigen. Daraufhin habe dieser den Vornamen der Lebensgefährtin genannt und die Worte gesagt „Mit dem Stock, Knochen gebrochen“. Hier kommt offenbar wieder das mysteriöse Stuhlbein ins Spiel, das wie ein Phantom durch alle Prozesstage geistert.

Der eingehenden Analyse des Gutachters waren einige Zeugenaussagen vorausgegangen. So berichtete die Ortsbürgermeisterin des Dorfs im Altenkirchener Land, dass die Bewohner in dem Tathaus oft wechselten. Einen Monat vor der Tat habe D. bei ihr geklingelt und sich nach einer alternativen Wohnung erkundigt, weil er sich bedroht fühle. Er habe ihren Vorschlag aber abgelehnt, die Polizei einzuschalten. Das mögliche Bedrohungsszenario zog sich auch durch die Aussagen von vier Zeugen aus dem Altenkirchener Bahnhofsmilieu. So bestätigte ein früherer Nachbar, dass D. auf der Suche nach einer neuen Bleibe gewesen sei, da dieser Angst vor V. gehabt habe, weil der ihm eine Beziehung unterstelle. Hinweise, dass M. Verhältnisse zu anderen Männern unterhalten habe, habe er aber nicht.

Ein Mitbewohner berichtet, dass er D. eine Woche vor der Tat bei der Tafel getroffen habe und dieser ihm gesagt habe: „Ich habe Angst um mein Leben.“ Ein weiterer Bekannter erzählte von Streitigkeiten mit V., von denen ihm D. berichtet habe. An seine Aussage aus dem Befragungsprotokoll, dass V. dem Opfer nach dessen Aussage gedroht habe „er würde ihn noch abstechen“, konnte sich der Zeuge nicht mehr erinnern. Ein Freund von D. gab zudem an, dass dieser ihm immer wieder gesagt habe, dass er geschlagen und beklaut werde. Dass das Opfer ein Verhältnis mit M. gehabt habe, hält dieser Zeuge für ausgeschlossen. „Der war froh, dass er leben konnte.“ Mit abschließenden Zeugenbefragungen und den Plädoyers wird der Prozess fortgesetzt.