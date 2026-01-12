Missbrauch im AK-Land Für Großvater schließen sich die Gefängnistüren Markus Kratzer 12.01.2026, 20:00 Uhr

i Für sechs Jahre und drei Monate muss ein 63-Jähriger aus dem Kreis Altenkirchen hinter Gitter, der über Jahre hinweg seine minderjährigen Enkelinnen sexuell missbraucht hat. Jens Kalaene. picture alliance/dpa

Fast neun Jahre dauerte das Martyrium für zwei Kinder aus dem AK-Land. Die beiden Schwestern wurden immer wieder von ihrem Großvater missbraucht. Für diese Taten muss ein 63-Jähriger nun hinter Gitter.

„Er hat sich selbst damit beruhigt, dass die Mädchen mit seinen Handlungen einverstanden seien.“ So zitierte der Gutachter aus der Einlassung des 63-jährigen Wladmir F. (Name von der Redaktion geändert). Doch diese Selbstrechtfertigung „half“ dem Angeklagten aus dem Kreis Altenkirchen vor dem Landgericht Koblenz wenig.







