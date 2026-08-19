Wilhelmstraße in Betzdorf Für ein Dirndl nehmen Kundinnen weite Wege auf sich Thomas Leurs 19.08.2026, 18:00 Uhr

i Oliver Hölzemann in seinem Trachten-Outlet in der Betzdorfer Wilhelmstraße. Thomas Leurs

Traditionelle Tracht wie Lederhosen und Dirndl ist längst kein bayerisches Exklusivgut mehr. Auch in Betzdorf und Umgebung ist sie zunehmend gefragt. Wer Trachten sucht, kommt an Oliver Hölzemanns Outlet in der Wilhelmstraße nicht vorbei.

Beim Schlendern durch die Wilhelmstraße in Betzdorf kann man das schmale Geschäft am Anfang der Straße fast übersehen. Ein Schild weist darauf hin: Trachten-Outlet Betzdorf. Dirndl, Lederhosen, Schmuck, Accessoires und mehr. Seit 14 Jahren ist es in Betzdorf ansässig, seit acht Jahren in der Wilhelmstraße.







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