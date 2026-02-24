Von Wölmersen nach Köln
Für Dominic Flemmer ist das ganze Jahr Karneval
Der Kölner Comedian Guido Cantz (links) ist nur einer von vielen Karnevalisten, mit denen Dominic Flemmer aus Wölmersen befreundet ist.
Der Kölner Comedian Guido Cantz (links) ist nur einer von vielen Karnevalisten, mit denen Dominic Flemmer aus Wölmersen befreundet ist.
Rüdiger Flemmer

Ein Westerwälder auf einem Wagen im Kölner Rosenmontagszug: Für Dominic Flemmer aus Wölmersen ist dieser Traum vor wenigen Tagen wahr geworden. Wie es dazu kam, was er erlebt hat und was der Karneval für ihn bedeutet? Wir haben mit ihm gesprochen.

„Da ist Dominic aus dem Westerwald – oben mit drauf. Es ist so schön, dass der Inklusionswagen wieder mit dabei ist. Dominic durfte ich kennenlernen, der gesagt hat ,Orden mag ich nur aus Köln’. Ein ganz toller junger Mann. Da freue ich mich sehr, dass wir auch an Menschen mit Beeinträchtigung denken, die natürlich auch Teil der großen ,jecken Familisch’ sind.

