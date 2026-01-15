Landtagswahl im AK-Land Für diese Bewerber können Sie am 22. März stimmen Markus Kratzer 15.01.2026, 18:00 Uhr

i Im Kreishaus in Altenkirchen laufen bei der Landtagswahl am 22. Mäzr die Fäden für die Wahlkreise 1 und 2 zusammen. Jetzt stehen die Direktkandidaten für das AK-Land fest. Markus Kratzer

Wer die Wahl hat, hat (mitunter) die Qual. Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Doch wer steht für die Wählerinnen und Wähler aus dem Kreis Altenkirchen auf dem Stimmzettel? Wir geben einen Überblick.

Zwei Stimmen haben die Rheinland-Pfälzer am 22. März bei der Landtagswahl – auch die Menschen im AK-Land. Während sich das „Angebot“ auf der rechten Seite des Stimmzettels (mit der Zweit- oder Landesstimme wird über die künftige Stärke der einzelnen Parteien im Landtag entschieden) landesweit nicht unterscheidet, bestimmt der Wähler mit der Erst- oder Wahlkreisstimme auf der linken Seite, welcher Bewerber hier die meisten Stimmen auf sich ...







Artikel teilen

Artikel teilen