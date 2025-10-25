Ein Beamter fünf Jahre ohne Aufgaben im Homeoffice, dafür mit vollem Gehalt – Ex-Bürgermeister Brato soll für den entstandenen Schaden zahlen. Die SPD-Fraktion wollte die Entscheidung vertagen. Die Gründe hat sie nun in einem Papier aufgearbeitet.
Die Auseinandersetzung um den Ratsbeschluss zur Geltendmachung der Schadensersatzforderung gegen den früheren Bürgermeister Bernd Brato (SPD) reißt nicht ab. Der Verbandsgemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, rund 595.000 Euro vom ehemaligen Verwaltungschef einzufordern.