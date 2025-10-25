Beamten-Affäre in Betzdorf Für die SPD war die VG lange genug in den Schlagzeilen 25.10.2025, 06:00 Uhr

i Nachdem der damalige Bürgermeister der VG Betzdorf-Gebahrdshain, Bernd Brato, seine schwere Krebserkrankung hatte überwinden können, war er seit dem 1. Januar 2022 wieder offiziell im Dienst. Das Foto stammt von dem damaligen Pressetermin in seinem Büro. Daniel Weber

Ein Beamter fünf Jahre ohne Aufgaben im Homeoffice, dafür mit vollem Gehalt – Ex-Bürgermeister Brato soll für den entstandenen Schaden zahlen. Die SPD-Fraktion wollte die Entscheidung vertagen. Die Gründe hat sie nun in einem Papier aufgearbeitet.

Die Auseinandersetzung um den Ratsbeschluss zur Geltendmachung der Schadensersatzforderung gegen den früheren Bürgermeister Bernd Brato (SPD) reißt nicht ab. Der Verbandsgemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, rund 595.000 Euro vom ehemaligen Verwaltungschef einzufordern.







