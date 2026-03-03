Lichterspaziergang
Für Demokratie gehen Betzdorfer auf die Straße
Für Demokratie und Vielfalt haben die Omas gegen Rechts und die Pfadfinder wieder zu einem Lichterspaziergang eingeladen. Rund 300 Menschen sind dabei gewesen.
Thomas Leurs

300 Menschen haben am Lichterspaziergang in Betzdorf teilgenommen. Aktivistinnen der „Omas gegen Rechts“ und Pfadfinder fordern: Demokratie verteidigen und Vielfalt leben. Ein Redner hat einen deutlichen Appell zur anstehenden Landtagswahl.

Lesezeit 2 Minuten
Wie bereits im vergangenen Jahr haben die „Omas gegen Rechts“ und die Pfadfinder einen Lichterspaziergang durch die Innenstadt Betzdorfs mit Startpunkt an der Stadthalle organisiert. Die Teilnehmerzahl ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Statt rund 600 sind es dieses Mal knapp 300 gewesen.

