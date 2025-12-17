Für Autohaus ist Alfa-Romeo-Diebstahl ein herber Schlag

Wie konnte ein nagelneuer SUV unbemerkt vom Gelände des Autohauses Hottgenroth gestohlen werden? Das fragt sich nach dem Coup nicht nur die Polizei, sondern auch das betroffene Unternehmen. Wir haben mit Sabine Hottgenroth-Voigt gesprochen.
Dieser Coup hat Aufsehen erregt: In der Nacht auf Samstag haben Kriminelle einen hochwertigen SUV von Alfa Romeo vom Gelände des Autohauses Hottgenroth in Altenkirchen gestohlen. Für das betroffene Unternehmen ist das finanziell ein herber Verlust.„Das ist schon ein Dämpfer für das ganze Team, das das ganze Jahr über hart gearbeitet hat“, sagt Geschäftsführerin Sabine Hottgenroth-Voigt im Gespräch mit unserer Zeitung.