Im idyllischen Mühlenthal, wo der Brölbach von Elkhausen nach Wissen fließt, ist die Gaststätte „Zur alten Mühle“ ein beliebtes Ausflugsziel. Doch zurzeit steht die Frage im Raum, wie die Geschichte des traditionsreichen Familienbetriebes weitergeht.

Eines der beliebtesten Ausflugslokale im Wisserland sucht einen Nachfolger. Wirt Florian Stricker plant, den Gasthof „Zur alten Mühle“ im Mühlenthal bei Birken-Honigsessen zu veräußern. Wohlgemerkt: Nur das große Gasthaus sucht einen neuen Besitzer, nicht das angrenzende, denkmalgeschützte Mühlengebäude, in dem auch Strickers Wohnung liegt.

Noch sind die Zapfhähne zwar nicht hochgedreht, aber die Entscheidung steht fest. „Es geht nicht mehr“, sagt der 64-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung, und es ist ihm anzumerken, dass ihm der Entschluss nicht leichtgefallen ist. Vor allem sind es gesundheitliche Gründe, die ihn ausbremsen. Auch das Alter spielt eine Rolle und nicht zuletzt die Tatsache, dass seine Frau Angelika, von allen nur „Anka“ genannt, Ende 2023 gestorben ist. Zusammen mit ihr hatte der gelernte Koch die Gastwirtschaft und das Restaurant über Jahrzehnte hinweg betrieben.

Körperlich anstrengend

Die schwere körperliche Arbeit könne er heute nicht mehr leisten, sagt Stricker. Für vieles brauche er helfende Hände – zurzeit beschäftigt er stundenweise mehrere Aushilfen, viele davon sind Schüler und Studenten. Unter anderem bereiten sie den hausgemachten, allseits geschätzten Kuchen vor oder arbeiten im Service und in der Küche mit. Auf die Dauer ist das wenig wirtschaftlich, zumal in Zeiten, die durch ein geändertes Ausgehverhalten, explodierende Preise und Mindestlohn gekennzeichnet sind. Bundesweit können große Teile der Gastrobranche ein Lied davon singen.

Dabei hat Florian Stricker bereits reagiert und die Öffnungszeiten verringert: Zwei Ruhetage pro Woche, eingeschränkter Thekenbetrieb an drei Werktagen, Mittagstisch samstags und sonntags. Auf der anderen Seite ist die Nachfrage nach wie vor vorhanden. Etwa für Familienfeiern tagsüber oder die regelmäßigen Zusammenkünfte einiger Stammtische. Und natürlich die verschiedensten Ausflügler im herrlichen Mühlenthal – Wanderer, Familien, Fahrrad- und Motorradfahrer machen gern eine Rast bei Kaffee und Kuchen. Was er jedoch schon seit zwei bis drei Jahren nicht mehr leisten könne, sagt Florian Stricker, seien die abendlichen Stunden im Gastraum des Mühlengebäudes: „Früher war da freitags und samstags immer voll.“

Eine Zeit lang auch Pensionsgäste beherbergt

Ein Blick in die Geschichte: Vor drei Jahren konnte der Gasthof „Zur alten Mühle“ sein 125-jähriges Bestehen feiern, denn 1897 hatte Müllermeister Johann-Carl Stricker die Schankerlaubnis erhalten. Die einstmals Hatzfeldtsche Getreidemühle bestand zu diesem Zeitpunkt schon fast 300 Jahre und hatte sich vor allem für die heimischen Bauern zu einem geselligen Treffpunkt entwickelt. Auch die ehemalige Grubenbahn zwischen Katzwinkel und Wissen (circa 1870 bis 1961) verlief durch das Mühlenthal und war – wie man heute sagen würde – ein Frequenzbringer. 1963 wurde der Mühlenbetrieb letztlich eingestellt, und die Familie Stricker konzentrierte sich ganz auf die Gastwirtschaft. Davon zeugen nicht zuletzt diverse Um- und Anbauten, etwa 1966 die umfangreiche Aufstockung der Gaststätte, sodass nun im Obergeschoss auch mehrere Pensionszimmer angeboten werden konnten. „Wenn zum Beispiel die Wolfswinkeler Hundetage stattfanden, dann waren richtig viele Gäste hier“, erinnert sich Florian Stricker, der den Gasthof 1999 von seinem Vater Norbert Stricker übernommen hat.

Doch diese Blütezeiten sind vorbei. Auf die Frage nach seinem Zukunftswunsch für das Gasthaus muss Stricker nicht lange überlegen: „Es müsste ein Familienbetrieb sein, wo alle mithelfen.“ Seine Beraterin Bettina Dietershagen von der Immobiliengesellschaft der Westerwaldbank formuliert es offener: „Neben der Gastronomie sind durchaus auch andere Nutzungen vorstellbar.“ Optional könne zudem über den zusätzlichen Erwerb angrenzender Flächen verhandelt werden, etwa der Parkplätze sowie der Grünlandflächen und Fischteiche.