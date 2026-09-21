Tatort OBI-Parkplatz Weidenau
Fünf Männer rauben in Siegen Uhr von 85-Jähriger
Symbolbild
Symbolbild
Bernd Weißbrod/dpa

Reichlich skrupellos klingt ein Vorfall, den die Polizei aus Siegen-Weidenau meldet. Auf dem dortigen OBI-Parkplatz haben fünf Männer einer Seniorin die Armbanduhr geraubt. Das Opfer ist 85 Jahre alt. 

Lesezeit 1 Minute
Fünf Männer haben am Samstag auf dem OBI-Parkplatz in Weidenau einer 85-Jährigen die Armbanduhr geraubt. Die Seniorin war gegen 15.50 Uhr mit einem Rollator zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge traten dort fünf Männer an die 85-Jährige heran und entwendeten ihre Armbanduhr, wie die Siegener Polizei mitteilt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren