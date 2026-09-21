Tatort OBI-Parkplatz Weidenau Fünf Männer rauben in Siegen Uhr von 85-Jähriger Michael Fenstermacher 21.09.2026, 15:02 Uhr

i Symbolbild Bernd Weißbrod/dpa

Reichlich skrupellos klingt ein Vorfall, den die Polizei aus Siegen-Weidenau meldet. Auf dem dortigen OBI-Parkplatz haben fünf Männer einer Seniorin die Armbanduhr geraubt. Das Opfer ist 85 Jahre alt.

Fünf Männer haben am Samstag auf dem OBI-Parkplatz in Weidenau einer 85-Jährigen die Armbanduhr geraubt. Die Seniorin war gegen 15.50 Uhr mit einem Rollator zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge traten dort fünf Männer an die 85-Jährige heran und entwendeten ihre Armbanduhr, wie die Siegener Polizei mitteilt.







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