Stadtkapelle Betzdorf Frühlingskonzert ist Feuertaufe für neuen Dirigenten Claudia Geimer 13.02.2026, 15:00 Uhr

i Die Stadtkapelle Betzdorf lädt zu ihrem Frühlingskonzert mit dem neuen Dirigenten André Becker (rechts) ein. Auch der neue Leiter des Jugendorchesters, Alexander Künkler, gibt sein Debüt. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Wie ein Neuer fühlt André Becker sich nicht. Dafür verbindet den Dirigenten einfach zu viel mit der Stadtkapelle Betzdorf. Dem ersten Frühjahrskonzert unter seiner musikalischen Leitung fiebert er gleichwohl entgegen.

Wenn Dirigent André Becker etwas von seinen Musikern erwartet, dann ist es, dass sie mit Leidenschaft bei der Sache sind. „Es geht nicht darum, einfach nur Noten herunterzuspielen, du musst das mit dem Herzen machen“, sagt er am Rande eines Probenabends der Stadtkapelle Betzdorf in den Räumen der Stadthalle.







