Spendenbereitschaft ist da Frühlingsfest vom Tierheim Siegen ist Besuchermagnet Annika Stock 13.04.2026, 14:30 Uhr

i Beliebtes Event: Mehrere Tausend Besucher kamen zum Frühlingsfest im Tierheim Siegen an der Heidenbergstraße vorbei. Am ersten Septemberwochende laden die Siegener Tierschützer zum Sommerfest ein. Annika Stock

Über ein „wahnsinniges Besucheraufkommen“ konnte sich das Tierheim Siegen beim Frühlingsfest freuen. Bei bestem Wetter informierten Ehrenamtler und Mitarbeiter zum Tierschutz. Tierheimleiter Tobias Neumann zeigt sich zufrieden mit der Resonanz.

Bei bestem Frühlingswetter strömten Jung und Alt am Wochenende in die Heidenbergstraße 91. Hintergrund war das Frühlingsfest des Tierheims Siegen, zu dem Mitarbeiter und Ehrenamtliche am 11. und 12. April eingeladen hatten, um Einblicke in die Einrichtung zu gewähren und gleichermaßen für den Tierschutz zu sensibilisieren.







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