In Betzdorf laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen für das Frühlingsfest am Sonntag, 25. Mai. Auf die Besucher wartet ein buntes Programm inklusive Vereinsmeile, verkaufsoffenem Sonntag und Unterhaltung.

. Zugegeben: Beim ersten Fassanstich als Stadtbürgermeister von Betzdorf beim Schützenfest lief nicht alles rund für Johannes Behner. Nun hat der neue Stadtbürgermeister Gelegenheit für einen zweiten Versuch, denn auch beim Frühlingsfest am Sonntag, 25. Mai, in Betzdorf, ist zur offiziellen Eröffnung um 13 Uhr ein Fassbieranstich vorgesehen. „Und ich dachte, ich hätte wieder bis September Zeit“, nimmt es Behner mit Humor. Gute Laune war eh Trumpf bei der Vorstellung der Großveranstaltung im Rathaus. „Ich freue mich sehr, denn auch die Wetterprognosen sehen gut aus“, sagte Behner in seiner Begrüßung. Ja, Betzdorf und seine Events im Freien, das ist auch nicht immer von Erfolg gekrönt. 2024 setzte ein Schauer dem Treiben beim Frühlingsfest ein Ende.

Doch dieses Mal soll alles anders werden: „Die Wetterprognose verspricht Sonne bis 19 Grad“, ist in der Pressemitteilung der Aktionsgemeinschaft Betzdorf zu lesen. Hoffentlich wird das Papier auch dem Wettergott zugestellt. Spaß muss sein, und so verlief der gesamte Termin in lockerer, unterhaltsamer Atmosphäre. Mit dabei waren Citymanager Kevin Wallimann, Mario Schneider, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft, sein Stellvertreter Dominic Klein und Geschäftsführerin Sabine Alberts-Wingenfeld.

i Viele Besucher erhoffen sich Stadt und Aktionsgemeinschaft beim Frühlingsfest in Betzdorf am 25. Mai. Foto: Kevin Wallimann Geimer Claudia. Stadt Betzdorf

„Feiern, schlemmen, einkaufen, den Tag genießen und ins Gespräch kommen“, steht als Überschrift über der Veranstaltung. Zum Feiern gehört Musik. Die wird auf gleich zwei Bühnen geboten: wie gewohnt vor dem Rathaus und – zum ersten Mal – am Klosterhof. Dort wird um 16 Uhr die Band Woodstock zu hören sein. Zum ersten Mal wird bei einem Frühlingsfest auch die Wilhelmsgasse „bespielt“, wie es Behner formuliert. „Damit schlagen wir eine Brücke zu den Geschäften in der Wilhelmstraße“, sagt er. Denn zum Einkaufen gehören auch offene Geschäfte und deswegen ist das Fest, wie immer, mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr verbunden. Zum Schlemmen gehören kulinarische Angebote. Auch die wird es mit verschiedenen Spezialitäten geben.

Doch zurück zur Musik: Auf der Bühne vor dem Rathaus gibt es ab 13 Uhr Programm. Den Auftakt macht die Stadtkapelle Betzdorf. Es folgen laut Flyer der MV Kausen (14 Uhr), der MGV „Eintracht“ Steineroth (15.15 Uhr), der Verein für orientalische Tänze (16 Uhr) sowie der MV „Harmonie“ Elkenroth (16.45 Uhr). Vereine ist ein gutes Stichwort: Denn die präsentieren sich wieder auf einer Vereinsmeile auf dem Siegparkplatz. „Beim Schützenverein kann geschossen, bei der SG 06 Betzdorf sein fußballerisches Talent entdeckt werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

i Die Stadtkapelle gestaltet auf der Bühne am Rathaus wie stets den Auftakt. Foto: Kevin Wallimann Geimer Claudia. Stadt Betzdorf

Mit dabei sind unter anderem auch der Geschichtsverein, der Tauchsportverein, Feuerwehr, DRK, DJK, die Parteien sowie der Angelsportverein mit einer Vorführung Angeln in der Sieg. Die Pfadfinder und der CVJM geben Einblicke in ihre Freizeitaktivitäten und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche. Auch diverse Autohäuser und Händler in der Fußgängerzone präsentieren ihre Angebote. Die Jugendpflege ist natürlich mit Spiel und Spaß – in Zusammenarbeit mit Kitas – für die jüngsten Besucher präsent, und zwar auf dem Busbahnhof, vor der ehemaligen Goldschmiede Zöller.

Denn in dem verwaisten Ladenlokal werden das Büro der Digitalen Dörfer und auch das Jugendbüro ein neues Domizil finden. Für Kinder und Jugendliche gibt es am Rathaus noch eine besondere Attraktion, so der Citymanager. Tobias Schmidt mit seiner Gesellschaft „Bildungswert“ bietet Kindern und Jugendlichen an, den „Untergrund“ beim S-Forum mit Graffiti zu verschönern. Beim Bummeln durch die Stadt können die Besucher ohnehin die neue farbliche Gestaltung bewundern, meint Behner. Um Müll zu vermeiden, kann ein Pfandbecher erworben werden. Der „Betzdorfer Becher“ kam beim Barbarafest zum ersten Mal zum Einsatz. „Wir wollten das gerne beibehalten“, sagt Alberts-Wingenfeld. Wer möchte, kann den Becher mit nach Hause nehmen und aufbewahren für die nächste Großveranstaltung in Betzdorf – garantiert wieder mit einem Fassbieranstich.