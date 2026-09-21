Flüchtlingshilfe war Gastgeber
Fröhliches Gartenfest vereint Menschen in Flammersfeld
Beste Freundinnen: Diese beiden jungen Besucherinnen hatten viel Spaß an den kreativen Angeboten der Caritas-Aktion "Neue Nachba
Beste Freundinnen: Diese beiden jungen Besucherinnen hatten viel Spaß an den kreativen Angeboten der Caritas-Aktion "Neue Nachbarn".
Julia Hilgeroth-Buchner

Bunte Fahnen, Düfte und internationale Speisen: Das 4. Interkulturelle Gartenfest verwandelt den Raiffeisen-Garten in Flammersfeld in einen Ort überraschender Begegnungen – ein Fest für Austausch, Nähe und neue Freundschaften.

Lesezeit 2 Minuten
Romantisch liegt der Garten des Raiffeisenhauses im Spätsommerlicht. Bunte Fähnchengirlanden winden sich von Baum zu Baum, und auf der Wiese sind lange Tischreihen ländlich-rustikal mit Blumen in allen Farben dekoriert. Noch ist alles ruhig, doch im angrenzenden Bürgerhaus wird schon fleißig das Büfett für das „4.
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