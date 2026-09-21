Flüchtlingshilfe war Gastgeber Fröhliches Gartenfest vereint Menschen in Flammersfeld Julia Hilgeroth-Buchner 21.09.2026, 08:00 Uhr

i Beste Freundinnen: Diese beiden jungen Besucherinnen hatten viel Spaß an den kreativen Angeboten der Caritas-Aktion "Neue Nachbarn". Julia Hilgeroth-Buchner

Bunte Fahnen, Düfte und internationale Speisen: Das 4. Interkulturelle Gartenfest verwandelt den Raiffeisen-Garten in Flammersfeld in einen Ort überraschender Begegnungen – ein Fest für Austausch, Nähe und neue Freundschaften.

Romantisch liegt der Garten des Raiffeisenhauses im Spätsommerlicht. Bunte Fähnchengirlanden winden sich von Baum zu Baum, und auf der Wiese sind lange Tischreihen ländlich-rustikal mit Blumen in allen Farben dekoriert. Noch ist alles ruhig, doch im angrenzenden Bürgerhaus wird schon fleißig das Büfett für das „4.







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