Nach fast 25 Jahren Friseurstübchen Helena schließt in Betzdorf Claudia Geimer 13.04.2026, 19:00 Uhr

i Nach fast 25 Jahren muss Helena Togrouzidou ihr Friseurstübchen in der Betzdorfer Fußgängerzone aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Claudia Geimer

Friseurmeisterin Helena Togrouzidou (58) schließt nach fast 25 Jahren ihr Friseurstübchen in der Betzdorfer Fußgängerzone. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt sie auf ihr Wirken zurück, äußert aber auch Kritik an Politik und Handwerkskammer.

Im Friseurstübchen „Helena“ in Betzdorf in der Fußgängerzone sieht es noch so aus, als ob die Kunden gleich durch die Tür kommen und Platz nehmen würden. Mobiliar und Equipment erinnern an bessere Zeiten, als hier ein entspannter und heiterer Betrieb herrschte.







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