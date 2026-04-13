Friseurmeisterin Helena Togrouzidou (58) schließt nach fast 25 Jahren ihr Friseurstübchen in der Betzdorfer Fußgängerzone. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt sie auf ihr Wirken zurück, äußert aber auch Kritik an Politik und Handwerkskammer.
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Im Friseurstübchen „Helena“ in Betzdorf in der Fußgängerzone sieht es noch so aus, als ob die Kunden gleich durch die Tür kommen und Platz nehmen würden. Mobiliar und Equipment erinnern an bessere Zeiten, als hier ein entspannter und heiterer Betrieb herrschte.