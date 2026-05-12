Erfüllung eines Lebenstraums
Friseur-Duo übernimmt Friseurstübchen in Betzdorf 
Präsente zum Start: Sonja Klimas-Pöhler (links) und Nina Henn haben das Friseurstübchen in der Bahnhofstraße in Betzdorf wieder
Präsente zum Start: Sonja Klimas-Pöhler (links) und Nina Henn haben das Friseurstübchen in der Bahnhofstraße in Betzdorf wieder eröffnet. Foto: Claudia Geimer
Claudia Geimer

Gute Nachrichten in Betzdorf: Aus dem Friseurstübchen Helena in der Fußgängerzone ist das „Nina & Sonja Friseurstübchen“ geworden. Damit erfüllt sich Sonja Klimas-Pöhler zusammen mit Geschäftspartnerin Nina Henn einen Traum vom eigenen Friseursalon.

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Es gibt auch noch gute Nachrichten für das Gewerbe in Betzdorf: Das Friseurstübchen in der Fußgängerzone, Bahnhofstraße 38, hat Anfang Mai wieder aufgemacht, mit neuen Inhaberinnen und neuem Namen. Es heißt nun „Nina & Sonja Friseurstübchen“.

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