Gute Nachrichten in Betzdorf: Aus dem Friseurstübchen Helena in der Fußgängerzone ist das „Nina & Sonja Friseurstübchen“ geworden. Damit erfüllt sich Sonja Klimas-Pöhler zusammen mit Geschäftspartnerin Nina Henn einen Traum vom eigenen Friseursalon.
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Es gibt auch noch gute Nachrichten für das Gewerbe in Betzdorf: Das Friseurstübchen in der Fußgängerzone, Bahnhofstraße 38, hat Anfang Mai wieder aufgemacht, mit neuen Inhaberinnen und neuem Namen. Es heißt nun „Nina & Sonja Friseurstübchen“.