Erfüllung eines Lebenstraums Friseur-Duo übernimmt Friseurstübchen in Betzdorf Claudia Geimer 12.05.2026, 18:00 Uhr

i Präsente zum Start: Sonja Klimas-Pöhler (links) und Nina Henn haben das Friseurstübchen in der Bahnhofstraße in Betzdorf wieder eröffnet. Foto: Claudia Geimer Claudia Geimer

Gute Nachrichten in Betzdorf: Aus dem Friseurstübchen Helena in der Fußgängerzone ist das „Nina & Sonja Friseurstübchen“ geworden. Damit erfüllt sich Sonja Klimas-Pöhler zusammen mit Geschäftspartnerin Nina Henn einen Traum vom eigenen Friseursalon.

Es gibt auch noch gute Nachrichten für das Gewerbe in Betzdorf: Das Friseurstübchen in der Fußgängerzone, Bahnhofstraße 38, hat Anfang Mai wieder aufgemacht, mit neuen Inhaberinnen und neuem Namen. Es heißt nun „Nina & Sonja Friseurstübchen“.







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