44 Unikate sind zu bestaunen Friesenhagen lockt ab Heiligabend mit einem Krippenweg Gaby Wertebach 18.12.2025, 16:00 Uhr

i Die große Krippe der Straßengemeinschaft Strahlenbach wird noch um einige Tiere erweitert. Gaby Wertebach

Friesenhagen wird zur Krippenlandschaft: Zum dritten Mal lädt der Krippenwanderweg mit immer mehr kreativen Unikaten ein. 44 liebevoll gestaltete Krippen schmücken den Ort. Ein Gemeinschaftsprojekt, das Tradition lebendig macht und neugierig stimmt.

Der kleine Ort Friesenhagen im Wildenburger Land kann mit einer ganz besonderen Attraktion aufwarten, weshalb vielleicht eine Änderung der Ortsschilder in „Krippendorf Friesenhagen“ angebracht wäre. Zum dritten Mal findet der Krippenwanderweg statt, und von Jahr zu Jahr beteiligen sich mehr Einwohner daran.







