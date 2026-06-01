Ein heftiges Gewitter drohte das Fest zu stoppen. Der Freusburger Maimarkt zog dennoch Tausende an: Ehrenamtlich organisiert, mit mehr als 70 Ausstellern, Mitmachaktionen, Kulinarik und Livemusik.
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Am Freitagabend befürchteten die Organisatoren des Freusburger Maimarktes Schlimmes, als ein heftiges Gewitter über die Region zog und alles kurzzeitig unter Wasser setzte. Doch am Samstag gab es Entwarnung: Nach anfänglich grauem Himmel klarte es auf, und der Tag blieb trocken und heiß, sodass der Maimarkt „Rund um die Freusburger Mühle“ wie geplant stattfinden konnte.