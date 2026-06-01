Tolles Fest nahe der Sieg
Freusburger Maimarkt begeistert Tausende Besucher
Der Andrang war riesig.
Der Andrang war riesig.
Gaby Wertebach

Ein heftiges Gewitter drohte das Fest zu stoppen. Der Freusburger Maimarkt zog dennoch Tausende an: Ehrenamtlich organisiert, mit mehr als 70 Ausstellern, Mitmachaktionen, Kulinarik und Livemusik.

Lesezeit 2 Minuten
Am Freitagabend befürchteten die Organisatoren des Freusburger Maimarktes Schlimmes, als ein heftiges Gewitter über die Region zog und alles kurzzeitig unter Wasser setzte. Doch am Samstag gab es Entwarnung: Nach anfänglich grauem Himmel klarte es auf, und der Tag blieb trocken und heiß, sodass der Maimarkt „Rund um die Freusburger Mühle“ wie geplant stattfinden konnte.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren