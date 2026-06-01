Tolles Fest nahe der Sieg Freusburger Maimarkt begeistert Tausende Besucher Gaby Wertebach 01.06.2026, 13:12 Uhr

i Der Andrang war riesig. Gaby Wertebach

Ein heftiges Gewitter drohte das Fest zu stoppen. Der Freusburger Maimarkt zog dennoch Tausende an: Ehrenamtlich organisiert, mit mehr als 70 Ausstellern, Mitmachaktionen, Kulinarik und Livemusik.

Am Freitagabend befürchteten die Organisatoren des Freusburger Maimarktes Schlimmes, als ein heftiges Gewitter über die Region zog und alles kurzzeitig unter Wasser setzte. Doch am Samstag gab es Entwarnung: Nach anfänglich grauem Himmel klarte es auf, und der Tag blieb trocken und heiß, sodass der Maimarkt „Rund um die Freusburger Mühle“ wie geplant stattfinden konnte.







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