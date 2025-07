Anlässlich eines privat organisierten Glühwein-Abends auf dem Grundstück der Familie Schmidt im Nelkenweg in Freusburg wurde unter dem Namen „Freusburg Feuer“, (der Name gründet auf den Feuerkörben, die das Gelände zierten), von Daniel Schneider und Lebensgefährtin Vanessa Schmidt im Dezember 2014 ein soziales Projekt aus der Taufe gehoben, mit dessen Entwicklung die beiden damals sicher nicht gerechnet haben. Sie verzichteten darauf, sich an Weihnachten gegenseitig zu beschenken und überzeugten auch die Familien von ihrer Idee. Einzig die Kinder waren von der Aktion ausgenommen. Was damals mit rund 15 Unterstützern und einem Erlös von 270 Euro begann, hat sich über die Jahre zu einer beeindruckenden Benefizveranstaltung entwickelt.

Kürzlich fand die bereits siebte Auflage von „Freusburg Feuer“ statt und stellte mit 140 Unterstützern einen neuen Rekord auf. Sage und schreibe 6710 Euro wurden diesmal gesammelt – womit sich eine Gesamtsumme aller bisherigen Spenden von stolzen 26.221 Euro ergibt.

Viele Helfer

„Ohne die vielen Helfer, die teils den ganzen Tag eingespannt waren, wie beispielsweise Christian Schlabach, Tobias Schopp und Josef Tahmaz, die unermüdlich für Leckeres vom Grill sorgten, hätte die ganze Aktion nicht funktionieren können“, so Daniel und Vanessa mit Nachdruck. Ob Waffeln, Bratwurst, Kaffee, gezapftes Bier, Cocktails, Leckeres aus der Slush-Maschine oder alkoholfreie Getränke, alles, was das Herz begehrte, war im Angebot.

Die erwachsenen Gäste gaben generell zehn Euro – oder auch mehr – und hatten dafür den ganzen Tag über Freigetränke. Daniel Schneider und Vanessa Schmidt selbst spendeten gemeinsam mit ihren Familien Brötchen, Würstchen etc., sodass keinerlei Unkosten aufkamen. Auf dem Gelände hatte die DRK-Ortsgruppe Kirchen gemeinsam mit Helfern ein Zelt aufgebaut. Ein Höhepunkt war die große Tombola, bestückt mit etlichen Sachpreisen und Gutscheinen im Wert von mehr als 770 Euro. Zusätzlich fand die Versteigerung nicht abgeholter Tombola-Preise statt, was für zusätzliche Einnahmen sorgte.

Zwei Empfänger

Die Spendensumme kommt in diesem Jahr gleich zwei Organisatoren zugute. Eine davon ist das ökumenische Hospiz in Bruche, eine Einrichtung im Betzdorfer Stadtteil Bruche. Dort leben Menschen mit unheilbaren Krankheiten, denen bis zum Schluss ein würdevolles Leben ermöglicht wird.

Die Leiterin des Hospiz’, Yasmin Brost, und der Vorsitzende des Fördervereins, Michael Lieber, zeigten sich ebenso glücklich über die Unterstützung wie Bianca Arens, stellvertretende Vorsitzende und Trauma-Therapeutin des Krebs- und Sozialprojektes „Lächelwerk“ in Schmallenberg, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Christof Arens angereist war, um die großzügige Spende in Empfang zu nehmen. Seit 2017 gibt es diese Organisation, die sich dafür einsetzt, dass schwerkranke, traumatisierte und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie Kids mit einer körperlichen und/oder geistigen Behinderung die Unterstützung bekommen, die sie so dringend benötigen.