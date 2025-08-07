Sarah Giermann-Striegl war mit einem Opfer des mutmaßlichen Weitefeld-Mörders befreundet. Nachdem nun sicher ist, dass es sich bei dem kürzlichen Leichenfund um Alexander Meisner handelt, zeigt sich die Betzdorferin nicht nur erleichtert.

„Jetzt gibt es Ruhe“, war die erste spontane Reaktion von Sarah Giermann-Striegl, als sie am Telefon vom Tod des mutmaßlichen Mörders von Weitefeld erfährt. Die Betzdorferin war eine Freundin der getöteten Frau. Sarahs Sohn war im Alter des getöteten Jungen und war mit ihm vom fünften bis neunten Schuljahr in eine Klasse gegangen – auch Arian war erschüttert von der sinnlosen Tat in Weitefeld. Die 39-Jährige wollte in ihrer Fassungslosigkeit und Trauer etwas tun und organisierte kurze Zeit nach dem grausamen Ereignis spontan mit Freunden und Bekannten zusammen einen ökumenischen Gedenkgottesdienst in der evangelischen Kreuzkirche in Betzdorf. Dafür hatte sie alle Hebel in Bewegung gesetzt und mithilfe von Spenden Blumenschmuck und Kerzen für einen würdevollen Rahmen organisiert. Besucher – an die 80 waren gekommen – konnten in einem geschützten Raum in Gemeinschaft trauern.

Nun wurde der mutmaßliche Täter tot aufgefunden. „Gut, dass er tot ist“, sagt Sarah im Gespräch. Doch ihre Gefühle, sagt sie, seien gespalten – „jetzt bekommt man nicht mehr heraus, was passiert ist. Er wäre der Einzige gewesen, der Licht ins Dunkel hätte bringen können.“ Dies beschäftige sie: „Das Warum, das bleibt ja jetzt offen, wer soll die Frage noch beantworten?“ So wie Sarah wird es vermutlich vielen Menschen in der Region gehen. Doch die Erleichterung überwiegt. „Es wird Ruhe einkehren, das ist schön.“ Immer wieder habe auch sie in den sozialen Medien nachgeschaut, ob es etwas Neues im Fall Weitefeld gebe. Auch Zuhause in der Familie sei die Tat weiterhin ein Thema gewesen – „da sind Menschen einfach erschossen worden, vor allen Dingen die Kleinen kommen damit nicht klar“, sagt sie. Sarah hofft als Mutter, dass es jetzt vielleicht besser wird. Geärgert hatte sie nach der Tat – „dass so viel spekuliert wird“.

i Lufballons bei dem ökumenischen Gottesdienst zum Gedenken an die drei Toten von Weitefeld in der Kreuzkirche in Betzdorf. Sarah Giermann-Striegl

Auch im Rückblick sei sie froh, fährt sie fort, dass sie und ihre Mitstreiter den ökumenischen Gottesdienst organisiert hätten. Mitschüler und auch der Klassenlehrer des ermordeten Jungen seien gekommen – „es waren viele Kinder da und für die haben wir es in erster Linie gemacht“, betont die Betzdorferin. Angetan war sie auch von den Worten der beiden Seelsorger, Pfarrerin Karin Bayer und Pfarrer Markus Watrinet. „Das haben die beiden sehr gut gemacht“, berichtet Sarah. Ein bewegender Moment sei die Aktion am Ende des Gedenkens mit den Luftballons gewesen, die gen Himmel geschickt wurden. „Damit konnten wir symbolisch loslassen.“

Was bleibt nach diesem schrecklichen Geschehen? „Das man sich öfters mit Freunden zusammen setzen sollte, bevor man es bereut“, sagt Sarah nachdenklich und fährt fort, „sie sind da, man schiebt auf, aber es kann schnell etwas zu Ende sein“. Der Tod des mutmaßlichen Mörders sei ein Abschluss – aber es bleiben eben Fragen offen.