Trauer, Fassungslosigkeit, aber auch der Wunsch nach Zusammenhalt sind spürbar in diesen Tagen nach dem grausamen Verbrechen an einer Familie in Weitefeld. „Als ich gehört habe, was passiert ist, wollte ich gerne eine Gedenkveranstaltung organisieren“, sagt Sarah Giermann-Striegl. Die Betzdorferin war eine Freundin der getöteten 44-Jährigen.

Sarah Giermann-Striegl und Sohn Arian kannten Mordopfer gut

Ihr Sohn wiederum, der ermordete 16-Jährige, war ein Freund von Sarahs Sohn Arian (15). Die beiden sind vom fünften bis zum neunten Schuljahr in eine Klasse gegangen, hatten vor der unfassbaren Tat ein Treffen geplant. Sarah Giermann-Striegl hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, mit den beiden Kirchen in Betzdorf Kontakt aufgenommen und ist mit ihrer Idee auf offene Ohren gestoßen. So wird am Dienstag, 15. April, 19 Uhr, in der evangelischen Kreuzkirche in Betzdorf ein ökumenischer Gottesdienst im Gedenken an die Mordopfer stattfinden. Ihre Namen sind auf einem Flyer zu lesen, der in den kommenden Tagen verteilt wird.

i Der getötete 16-Jährige besuchte die IGS Betzdorf-Kirchen. Aus diesem Grund haben sich die Initiatoren eines Gedenkgottesdienstes für die Kreuzkirche in Betzdorf entschieden. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Unterstützt wird Sarah von einer rund zehnköpfigen Helfergruppe, die sich über Facebook zusammengefunden hat. Über diese Plattform hat die 39-Jährige auch eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Ausgestaltung der Feier zu organisieren. „Wir möchten die Kirche mit Kerzen und Blumen dekorieren und am Ende Heliumballons steigen lassen“, erzählt Sabrina Klammer. Die 39-Jährige gehört wie Nadine Hamann (43) und Sabrina Ghouri (34) zum Organisationsteam, das sich auf dem Sarah Giermann-Striegls Balkon zur Vorbereitung trifft.

„Es ist einfacher, hierher in die Kreuzkirche zu kommen als nach Weitefeld“

Betzdorf ist bewusst als Ort der Feier ausgesucht worden. Hier ist der ermordete Jugendliche in der IGS zur Schule gegangen, seine Schulkameraden wohnen in Betzdorf und Umgebung. „Es ist einfacher, hierher in die Kreuzkirche zu kommen als nach Weitefeld“, sagt Nadine Hamann. Denn den vier Frauen und Müttern geht es bei ihrem Vorhaben in erster Linie auch um Kinder und Jugendliche, die mit dieser schrecklichen Tat über Gespräche und die Medien konfrontiert wurden. „An den Schulen unserer Kinder wird darüber gesprochen“, erzählt Sabrina Ghouri. Den Schülern werde auch Hilfen angeboten.

Getöteter 16-Jährige träumte davon, Archäologe zu werden

Die Feier soll die Möglichkeit bieten, Abschied zu nehmen und einen Abschluss zu finden, sagen die Frauen. „Man darf traurig sein oder wütend“, sagt Sarah. Auch die Freundin der Familie ist immer noch fassungslos. Sie erzählt von ihrer ermordeten Freundin und von deren Beruf als technische Zeichnerin. Fleißig und hilfsbereit sei sie gewesen. Der Sohn hatte Zukunftsträume, wollte gern Archäologe werden. „Er war 16 Jahre alt, er hat niemandem was getan“, wühlen die Geschehnisse Sarah Giermann-Striegl weiterhin auf.

„Die Tragödie, die Weitefeld erschüttert hat, hat auch uns als Betzdorfer tief getroffen.“

Stadtbürgermeister Johannes Behner

Auch die Stadt Betzdorf nimmt Anteil, schreibt Stadtbürgermeister Johannes Behner über WhatsApp: „Die Tragödie, die Weitefeld erschüttert hat, hat auch uns als Betzdorfer tief getroffen. In einer solchen Zeit ist es wichtig, dass wir als Gemeinschaft zusammenstehen und uns gegenseitig Trost spenden. Doch in diesen dunklen Zeiten braucht es Menschen wie Sarah Giermann-Striegl, die die Kraft finden, uns zusammenzubringen. Mit ihrem Einsatz und ihrer Organisation des Gedenkgottesdienstes wird sie nicht nur die ermordete Familie ehren, sondern auch allen Betroffenen einen Raum geben, in dem sie ihre Gefühle teilen und Trost finden können. Ihr Engagement für die Opfer und die Trauernden ist unermesslich wertvoll, und dafür möchte ich ihr meinen allerherzlichsten Dank aussprechen.“ Der Beigeordnete Hans-Werner Söhngen wird die Stadt bei dem Gottesdienst am Dienstagabend in der Kreuzkirche vertreten.

i In der Kreuzkirche in Betzdorf findet der Gedenkgottesdienst statt. Geimer Claudia. Claudia Geimer

„Wir treffen uns am Montag, um Näheres zu besprechen und zu planen“, sagt Pfarrerin Karin Andrea Bayer im Telefongespräch. „Das ist ein Elend“, fühlt auch die Seelsorgerin mit den Hinterbliebenen und den Freunden. Was den Ablauf angehe, sei alles noch sehr offen. „Wir wollen Menschen zu Wort kommen lassen, die die Familie gekannt haben.“ Gebete und Fürbitten werden gesprochen. Seelsorge könne bei solch einer Tragödie mit Anteilnahme und Empathie helfen. „Zuhören, Worten und Gedanken Raum geben und den Betroffenen Beistand bieten und gemeinsam aushalten“, sagt die Pfarrerin, die besonders auch das Schicksal des Jungen bewegt. „Zwei Jahre älter als meine Konfis“, sagt sie.

Pastor Markus Watrinet wird für die katholische Kirche den Gottesdienst mitfeiern. „Es ist alles noch im Entstehen. Unser Anliegen ist es, einen Raum zu bieten, um Betroffenheit und Trauer auszudrücken“, sagt auch er am Telefon. Die Menschen könnten ihre Gefühle, ihre Erschütterung und Fragen ausdrücken und loslassen. In der Kirche biete sich ein Horizont des Glaubens, das könne Trost spenden. „Vor Ostern können wir den Blick auf das Leiden Christi richten und darauf, dass Gott auch in schweren Zeiten nicht fern ist.“ Ob nun jemand gläubig oder nicht-gläubig ist, jeder solle sich willkommen fühlen, betont das Organisationsteam. Von der Gedenkfeier soll das Zeichen ausgehen: „Wir halten zusammen und gemeinsam sind wir stark.“

Wer für die Ausgestaltung des Gottesdienstes spenden möchte, kann dies über die Plattform gofundme.com tun. Kontakt zum Organisationsteam via Facebook oder per E-Mail an die Adresse sarinchen@gmail.com