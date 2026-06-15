Kinderstück der Freilichtbühne Freudenberg reist in ein Abenteuer nach Nimmerland Claudia Irle-Utsch 15.06.2026, 09:00 Uhr

i Rückblende: Peter Pan lädt die Kinder von Mrs. Darling ein, ihm nach Nimmerland zu folgen. Claudia Irle-Utsch

Ein Abenteuer voller Fantasie und Mut bringt die Freudenberger Freilichtbühne wortwörtlich zum Strahlen. Das ehrenamtliche Ensemble lässt Nimmerland lebendig werden und erzählte in der Premiere von Träumen, Zusammenhalt und kindlicher Zuversicht.

Bitter und böse ist sie, die garstige Mrs. Darling. Die Kinder, die sie als Waisen in ihrem Haus aufgenommen hat, haben nichts zu lachen. Träumen und Spielen sind strengstens verboten. Das hat seinen Grund, denn Mrs. Darling selbst ist verwaist. Eines Nachts sind ihre drei Kinder verschwunden, im schlimmsten Fall auf Nimmerwiedersehen.







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