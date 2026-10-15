Neuer Petz Rewe in Betzdorf Freude über Markt ist groß, doch was bietet er genau? Daniel-D. Pirker 15.10.2026, 20:30 Uhr

i Die Chefin von Rewe Petz, Maike Sankjohanser, auf dem Feierlichkeiten vor der Wiedereröffnung des modernisiertem Markts in Betzdorf. Daniel-D. Pirker

Der Petz Rewe in Betzdorf ist nun wiedereröffnet. Ein Gewinn für Betzdorf, wie die Kommunalpolitik betont. Auf die Kunden warten derweil einige Neuerungen, wie Eindrücke vor Ort zeigen.

Mit drei Tagen Programm und diversen Sonderaktionen feiert der Petz-Rewe-Markt in Betzdorf nach über acht Wochen tiefgreifender Sanierung seine Wiedereröffnung. Schon am Tag vor der offiziellen Wiedereröffnung drängten die ersten Kunden in den Markt und mussten abgewiesen werden, wie Bezirksleiter Halit Rexhepi anlässlich der Feierlichkeiten am Vorabend der Eröffnung bei einem Rundgang erklärt.







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