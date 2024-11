Famoses Konzert in Wissen Freude an exzellenter Swing-Musik ist ungebrochen 12.11.2024, 20:30 Uhr

i Das Glenn Miller Orchestra gab im Wissener Kulturwerk ein exzellente Visitenkarte ab. Sehr zur Freude der rund 600 Zuschauer und Zuhörer. Elmar Hering

Beschwingter Big-Band-Sound ist im Wissener Kulturwerk nichts Fremdes. Zuletzt gab es eine exzellente musikalische Zeitreise mit dem Glenn Miller Orchestra.

Wenn sich zeitlose Welthits wie an einer Perlenkette aufreihen, inklusive des namensgebenden „String of Pearls“, dann kann es sich nur um erstklassige Swing-Musik handeln. Und genau diese zelebrierte das Glenn Miller Orchestra mit seinem „Best of“-Programm im Kulturwerk in Wissen.

