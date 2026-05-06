Sozialverträglicher Jobabbau Freiwilligenprogramm: So will Schäfer Shop schrumpfen Daniel-D. Pirker 06.05.2026, 20:50 Uhr

i Der Hauptstandort von Schäfer Shop im Betzdorfer Stadtteil Bruche. Markus Döring

Das Betzdorfer Unternehmen Schäfer Shop will Arbeitsplätze abbauen. Erklärtes Ziel sei eine einvernehmliche Lösung mit jedem Beschäftigten, betont CEO Reuter gegenüber unserer Zeitung. Worum geht es genau – und was sind die Gründe?

Wenn jemand außerhalb der Region den Namen „Betzdorf“ hört, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er an Schäfer Shop denkt. Das Unternehmen mit Hauptsitz im Betzdorfer Stadtteil Bruche gehört zu den Aushängeschildern der Wirtschaft im Siegerland und Westerwald.







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