Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld beteiligt sich am bundesweiten Ehrenamtstag 2026 – dieser soll Einblicke bieten sowie Gemeinschaft stärken und das Ehrenamt würdigen. Verschiedene Vereine laden zu Aktionen ein, um „hineinzuschnuppern“.
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Egal ob im Sport, für die Umwelt oder im sozialen Bereich: Das Ehrenamt in Deutschland ist vielfältig. So auch in der VG Altenkirchen-Flammersfeld. Doch kann man einfach mal so „hineinschnuppern“, ohne sich direkt zu binden? Ja, das geht – bei verschiedenen Aktionen.