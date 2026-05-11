Aktionstag in VG AK-FF Freiwilligen-Mitmach-Tag rückt Ehrenamt in den Fokus Annika Stock 11.05.2026, 16:00 Uhr

i Petra Eul-Orthen (links, zuständige Beigeordnete Ehrenamt und Senioren) und Ehrenamtskoordinatorin Rebecca Seuser von der VG freuen sich auf den Ehrenamtstag am 23. Mai in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Karina Müller

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld beteiligt sich am bundesweiten Ehrenamtstag 2026 – dieser soll Einblicke bieten sowie Gemeinschaft stärken und das Ehrenamt würdigen. Verschiedene Vereine laden zu Aktionen ein, um „hineinzuschnuppern“.

Egal ob im Sport, für die Umwelt oder im sozialen Bereich: Das Ehrenamt in Deutschland ist vielfältig. So auch in der VG Altenkirchen-Flammersfeld. Doch kann man einfach mal so „hineinschnuppern“, ohne sich direkt zu binden? Ja, das geht – bei verschiedenen Aktionen.







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