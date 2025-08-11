Ein 36-jähriger Mann gerät beim Jobcenter in Betzdorf in Rage und soll einen Stuhl nach einer Sachbearbeiterin geworfen haben. Dafür muss er sich nun vor dem Amtsgericht Betzdorf verantworten. Nach dem Urteil hat die Richterin noch einen Rat an ihn.

Es ist ein Wutausbruch, den Farid A. (Name von der Redaktion geändert) wenige Monate später einen Gerichtsprozess eingebrockt hat. Mitte Februar dieses Jahres soll der 36-Jährige auf dem Jobcenter in Betzdorf derartig in Rage geraten sein, dass er seinen Stuhl nach einer Sachbearbeiterin geworfen haben soll. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung folgt darauf. Vor Gericht streitet der Mann, der größtenteils über einen Dolmetscher mit der Richterin kommuniziert, die Vorwürfe ab.

Der Angeklagte Farid A. geht gleich in Verteidigungshaltung. Seit drei Monaten sei er zum damaligen Zeitpunkt im Februar arbeitslos gewesen, die finanzielle Situation dementsprechend ziemlich angespannt. Geld habe Farid A., der mittlerweile wieder einen Job gefunden hat, in dieser Zeit keines bekommen. Er sei nur immer wieder zwischen Jobcenter und Arbeitsagentur hin- und hergeschickt worden.

„Ich war aufgeregt.“

Angeklagter Farid A.

Bei eben jenem Termin im Jobcenter, der am Ende eskaliert ist, habe er danach gefragt, wann er das Geld erhalten würde, worauf er als Antwort erhalten habe, dass er das Geld in einer Woche bekommen würde. „Waren Sie sauer?“, fragt die Richterin nach. „Ja, ich war aufgeregt“, sagt der Angeklagte. Dass er seinen Stuhl nach der Sachbearbeiterin geworfen haben soll, bestreitet er. Viel eher habe er den Stuhl „nach vorne geschoben“. Und das nicht in Richtung der Sachbearbeiterin, sondern mehr in Richtung seiner Frau. Danach habe er sich bei der Frau entschuldigt und sei mit seiner Frau, die bei dem Termin zum Dolmetschen dabei gewesen ist, gegangen.

Die Frau des Angeklagten bestätigt die Version ihres Mannes. Ihr Mann habe auf keinem Fall den Stuhl in Richtung der Jobcenter-Mitarbeiterin gestoßen oder gar geworfen. Auf die Frage, des Staatsanwaltes, ob Sicherheitspersonal dann in den Raum gekommen sei, antwortet sie: „Ich habe noch Stimmen gehört. Wir haben uns entschuldigt und sind dann gegangen“, so die 26-jährige Ehefrau.

Sachbearbeiterin schildert den Fall anders

Auch die Sachbearbeiterin des Jobcenters wird als Zeugin vor Gericht befragt. Sie berichtet, dass der Angeklagte und seine Frau zu einem Termin bei ihr gekommen sind. Auch, dass Farid A. nach dem noch nicht ausgezahlten Arbeitslosengeld gefragt hat. Dafür würden aber noch Unterlagen fehlen. „Als ich diese aushändigen wollte, kam es zu der eskalierenden Situation“, sagt die Sachbearbeiterin. „Er sprang auf und warf seinen Stuhl in meine Richtung.“ Dieser sei aber am Tisch abgeprallt. Die Nachfrage des Staatsanwaltes, ob der Stuhl sie nur knapp verfehlt habe, verneint die Zeugin.

„Der Sachverhalt scheint nicht nachweisbar“, sagt der Staatsanwalt in seinem Abschlussplädoyer. Es habe sich bestätigt, dass sie Sitzung beim Arbeitsamt stattgefunden hat. Doch ob der Stuhl nun geschoben oder geworfen wurde, lässt sich nicht mehr herausfinden. „Für eine Verurteilung reicht das nicht“, sagt der Staatsanwalt und plädiert auf Freispruch. Er schärft dem Angeklagten aber auch ein, dass sich so ein Verhalten nicht gehöre.

Richterin hat einen letzten Ratschlag an den Angeklagten

Nach kurzer Unterbrechung spricht die Richterin Farid A. dann frei. Fügt aber auch hinzu: „Ich gehe davon aus, dass sie ihr nicht wehtun wollten. Es ist mir aber wichtig, dass sie verstehen, dass die Sachbearbeiterin nur ihre Arbeit macht. Sie hatte Angst vor Ihnen.“ Die Richterin zeigt aber auch Verständnis dafür, dass der Angeklagte durch seine finanzielle Lage in einer Ausnahmesituation gewesen ist. Zum Schluss hat sie noch einen Rat an Farid A., der vor zehn Jahren nach Deutschland gekommen ist: „Ich lege Ihnen ans Herz, dass Sie Ihre Sprachbarrieren abbauen, dass Sie Deutsch lernen.“ Das würde in Zukunft helfen, solche Situationen wie im Jobcenter gar nicht erst aufkommen zu lassen.