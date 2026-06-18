Die Freilichtbühne Freudenberg erstrahlt zur 72. Saison: frischsanierte Drehbühnen und neue Technik lassen Kulissen, Feuer- und Lichteffekte spektakulär wirken. Ehrenamtliche haben das Open-Air neu belebt.
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Im Nu wandelt sich die Szenerie: Wo gerade noch ein Londoner Häuschen zu sehen ist, steht nun ein Felsen mitten im Wald. Und auch das riesige Piratenschiff scheint loszufahren. Möglich machen diese verblüffenden Effekte die drei Drehbühnen, ein inszenatorisches Pfund, mit dem die Freilichtbühne Freudenberg wuchern kann.