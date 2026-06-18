Theaterzauber im Siegerland Freilichtbühne Freudenberg erstrahlt in neuem Glanz Claudia Irle-Utsch 18.06.2026, 14:22 Uhr

i Christian Wallhäuser ist Pressesprecher der Freilichtbühne Freudenberg - und Schauspieler! In "Störtebeker - Im Auftrag der Hanse" ist er als "Kapitän der Steifen Brise" zu erleben. Premiere ist an diesem Samstag. Claudia Irle-Utsch

Die Freilichtbühne Freudenberg erstrahlt zur 72. Saison: frischsanierte Drehbühnen und neue Technik lassen Kulissen, Feuer- und Lichteffekte spektakulär wirken. Ehrenamtliche haben das Open-Air neu belebt.

Im Nu wandelt sich die Szenerie: Wo gerade noch ein Londoner Häuschen zu sehen ist, steht nun ein Felsen mitten im Wald. Und auch das riesige Piratenschiff scheint loszufahren. Möglich machen diese verblüffenden Effekte die drei Drehbühnen, ein inszenatorisches Pfund, mit dem die Freilichtbühne Freudenberg wuchern kann.







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