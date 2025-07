i Schon gegen Mittag waren weite Teile des Straßenbeleuchtungstragnetzes entfernt, das nach der Neugestaltung von Wissens Rathausstraße überflüssig geworden war. Thomas Hoffmann

Arbeiten in luftiger Höhe, das war am Donnerstag der Job von Freileitungsmonteur Andreas Melles und seinem Team von der Firma Spie SAG GmbH aus Waldbröl. Der Auftrag: in der Wissener Innenstadt das mehr als 50 Jahre alte Tragnetz der Straßenbeleuchtung sowie einen Abspannmast entfernen.

Diese waren überflüssig geworden, weil mit der Sanierung und Neugestaltung der Rathausstraße die erforderlichen Kabel in den Untergrund verlegt worden sind und nunmehr attraktive Straßenlaternen für gute Beleuchtung sorgen. Bei optimalen äußeren Bedingungen – kein Regen, kaum Wind – kamen die Handwerker flott voran.

i Arbeiten in luftiger Höhe. Mit dem Kran/Hubwagen stellte die Demontage des Tragnetzes der alten Straßenbeleuchtung in der Wissener Rathausstraße kein Problem dar. Thomas Hoffmann

Die Arbeiten im Auftrag der Stadt Wissen waren ein weiterer Schritt zum Abschluss der Ausbauarbeiten der Rathausstraße. Die Demontage des Tragnetzes stellte kein Problem für Bauleiter Melles und seine vier Mitarbeiter dar, wenngleich natürlich sicherheitstechnische Aspekte zu beachten waren. „Als erstes habe ich heute Morgen die SB-Schaltstelle abgeklemmt“, sagt Melles. Damit war die Stromversorgung gekappt, danach wurden nach und nach die ausrangierten Beleuchtungskörper abgenommen und erst dann ging es sozusagen ans Tragnetz selbst.

Dazu fuhren der Monteur und seine Mitarbeiter die gesamte Rathausstraße beginnend etwa ab dem Bereich Rathaus in Richtung Bahnhof ab, wobei ein Kran (der bis zu einer Höhe von 17,50 Metern ausgefahren werden kann) für die nötige Arbeitsplattform sorgte. Die ansonsten viel genutzte Verkehrsachse war eigens für diesen Zweck vorübergehend gesperrt worden.

i Nach der Demontage der Kabel nahmen Mitarbeiter der Firma Spie diese am Boden entgegen, wie hier Bauleiter Andreas Melles. Thomas Hoffmann

Bereits vor zwei Wochen hatte das Team an der Gaststätte Eckschank Schwerlastdübel in die Wand gesetzt, weil im Bereich oberhalb der Rathausstraße („Im Kreuztal“) weiterhin die herkömmliche Straßenbeleuchtung zum Einsatz kommt. Mit Spezialzangen und anderem Werkzeug wurden die Kabel im neugestalteten Bereich in luftiger Höhe von acht bis neun Metern gekappt und dann langsam nach unten gegeben, wo ein weiterer Freileitungsmonteur das Ganze in Empfang nahm, aufrollte und auf einen Laster verlud. „Das ist kein reines Kupfer, sondern sogenanntes Stakku, also Stahlkupfer, das geht alles in den Schrott“, sagt Melles.

i Recht flott war das Freileitungs-Tragnetz verschwunden. Thomas Hoffmann

Melles selbst, früher als Maschinenbauer tätig, arbeitet seit 1990 bei der Waldbröler Firma als Freileitungsmonteur. „Ein attraktiver Beruf“, findet er und führt an, dass in dem Team ehemalige Dachdecker und sogar ein ehemals russischer Polizist tätig sind. „Es macht mitunter schon Spaß“, freut sich Melles über die Tätigkeit. Allerdings ist das besagte Arbeiten in luftiger Höhe eher die Ausnahme. „Das hier haben wir wirklich nur noch sehr selten“, sagt er und macht klar, dass ein Großteil der Arbeit am beziehungsweise unter dem Erdboden stattfindet. Wie dem auch sei: Jedenfalls gibt es jetzt in Wissens Innenstadt „den freien Blick zum Himmel“, und wer vom Rathaus aus in Richtung Bahnhof und Kucksberg blickt, könnte den Eindruck gewinnen, dass alles ein wenig luftiger und heller scheint.