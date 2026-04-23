Vorsitzender André Hachenberg hat den 91-jährigen Alfred Weber für sein ehrenamtliches Engagement bei den Sportfreunden Wallmenroth ausgezeichnet. Dessen Begeisterung für Fußball ist ungebrochen. Und es gibt großes Lob fürs renovierte Vereinsheim.
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Alfred „Fredi“ Weber schaut sich im frisch renovierten Vereinsheim der Sportfreunde (Spfr.) Wallmenroth um. „Schön haben sie es gemacht. Dafür muss man sie loben“, zollt der Senior den Vereinsverantwortlichen Anerkennung. Vor 80 Jahren hat Weber selbst Hand angelegt, als es galt, den Sportplatz in Wallmenroth nach dem Zweiten Weltkrieg herzurichten.