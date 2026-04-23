Senior ausgezeichnet „Fredi“ Weber ist Spfr. Wallmenroth seit 80 Jahren treu Claudia Geimer 23.04.2026, 14:00 Uhr

i Alfred Weber (Mitte) engagiert sich seit 80 Jahren für die Spfr. Wallmenroth. Das freut seinen Sohn Diemtar Weber (links) und Kassierer Elmar Pfeifer. Claudia Geimer

Vorsitzender André Hachenberg hat den 91-jährigen Alfred Weber für sein ehrenamtliches Engagement bei den Sportfreunden Wallmenroth ausgezeichnet. Dessen Begeisterung für Fußball ist ungebrochen. Und es gibt großes Lob fürs renovierte Vereinsheim.

Alfred „Fredi“ Weber schaut sich im frisch renovierten Vereinsheim der Sportfreunde (Spfr.) Wallmenroth um. „Schön haben sie es gemacht. Dafür muss man sie loben“, zollt der Senior den Vereinsverantwortlichen Anerkennung. Vor 80 Jahren hat Weber selbst Hand angelegt, als es galt, den Sportplatz in Wallmenroth nach dem Zweiten Weltkrieg herzurichten.







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