Fred Jüngerich tritt zur (Wieder)-Wahl als Rathauschef am 11. April 2027 in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld an. Gegenüber unserer Zeitung beschreibt er seine Motivation und blickt auf bisher Geleistetes zurück.
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In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld soll am 11. April 2027 ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Am selben Tag findet auch die Landratswahl für den Nachfolger von Kreishauschef Peter Enders statt. Für den Wahltermin hatten sich der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen.