Rathauschef betont Einigkeit Fred Jüngerich tritt 2027 zur VG-Bürgermeisterwahl an Annika Stock 14.10.2026, 17:00 Uhr

i Fred Jüngerich steht vor dem Bismarckturm in Altenkirchen, einem der Wahrzeichen der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Er wird für die VG-Bürgermeisterwahl am 11. April 2027 wieder kandidieren. Fred Jüngerich

Fred Jüngerich tritt zur (Wieder)-Wahl als Rathauschef am 11. April 2027 in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld an. Gegenüber unserer Zeitung beschreibt er seine Motivation und blickt auf bisher Geleistetes zurück.

In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld soll am 11. April 2027 ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Am selben Tag findet auch die Landratswahl für den Nachfolger von Kreishauschef Peter Enders statt. Für den Wahltermin hatten sich der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen.







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