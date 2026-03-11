Diese Tat wirkt auch Tage später noch in der Bevölerung nach. Ein 47-Jähriger wurde am helllichten Tag am Busbahnhof Betzdorf von einem damals Unbekannten verletzt. Der Tatverdächtige ist nun gefasst. Er hätte wohl besser den Tatort meiden sollen.
Lesezeit 1 Minute
Dieser Angriff am Mittwoch, 4. März, hob sich noch mal von jüngsten Taten in der Betzdorfer Innenstadt ab. Ein 47-jähriger Mann wurde bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 15 und 16 Uhr am Busbahnbahnhof verletzt – mitten am helllichten Tag, wo sich besonders viele (junge) Menschen auf dem Gelände aufhalten.