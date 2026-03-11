Gewalt am Busbahnhof Betzdorf Frau erkennt mutmaßlichen Täter wieder – Festnahme Daniel-D. Pirker 11.03.2026, 11:50 Uhr

i Am Busbahnhof Betzdorf ereignete sich eine Gewalttat mitten am hellichten Tag. Thomas Leurs

Diese Tat wirkt auch Tage später noch in der Bevölerung nach. Ein 47-Jähriger wurde am helllichten Tag am Busbahnhof Betzdorf von einem damals Unbekannten verletzt. Der Tatverdächtige ist nun gefasst. Er hätte wohl besser den Tatort meiden sollen.

Dieser Angriff am Mittwoch, 4. März, hob sich noch mal von jüngsten Taten in der Betzdorfer Innenstadt ab. Ein 47-jähriger Mann wurde bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 15 und 16 Uhr am Busbahnbahnhof verletzt – mitten am helllichten Tag, wo sich besonders viele (junge) Menschen auf dem Gelände aufhalten.







