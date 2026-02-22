Ein musikalischer Höhepunkt steht im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung der Pfarrkirche Kreuzerhöhung in Wissen. Die neu konzipierte Franziskusmesse von Sven M. Hellinghausen wird im Juli in dem Gotteshaus erklingen.
Am Donnerstag, 19. März, wird die Pfarrkirche Kreuzerhöhung in Wissen nach aufwendiger Renovierung nach dem verheerenden Brand vor drei Jahren feierlich wiedereröffnet. Über drei Jahre lang restaurierten die Handwerker das Bauwerk, das nun heller und in neuem Glanz erstrahlt.