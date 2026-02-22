Aufführung am 25. Juli Franziskusmesse erklingt in Wissener Pfarrkirche Gaby Wertebach 22.02.2026, 20:30 Uhr

i Seelsorgebereichsmusiker und Organist Andreas Auel (links) sowie Komponist und Dirigent Sven M. Hellinghausen stellten die neue Franziskusmesse vor. Gaby Wertebach

Ein musikalischer Höhepunkt steht im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung der Pfarrkirche Kreuzerhöhung in Wissen. Die neu konzipierte Franziskusmesse von Sven M. Hellinghausen wird im Juli in dem Gotteshaus erklingen.

Am Donnerstag, 19. März, wird die Pfarrkirche Kreuzerhöhung in Wissen nach aufwendiger Renovierung nach dem verheerenden Brand vor drei Jahren feierlich wiedereröffnet. Über drei Jahre lang restaurierten die Handwerker das Bauwerk, das nun heller und in neuem Glanz erstrahlt.







