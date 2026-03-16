Besuch in Betzdorf Francis Kalema und sein Leben für die Musik Claudia Geimer 16.03.2026, 19:30 Uhr

i Musik ist sein Leben und die Musikschule sein Ein und Alles: Francis Kalema war zu Besuch bei seinem Freund André Becker, der das Projekt in Uganda als Online-Lehrer unterstützt. Claudia Geimer

Francis Kalema ist ein beeindruckender Mann. Als Kind lebte er in Uganda auf der Straße, später gründete er in seiner Heimat eine Musikschule. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät der 34-Jährige, welche Beziehung er zu Betzdorf hat.

Francis ist ungefähr sieben Jahre alt, als er in den Straßen von Kampala, der Hauptstadt Ugandas, die Musik einer Brassband hört, die bei einem Aufmarsch der Regierung spielt. Der Junge ist fasziniert. „Es war das, was ich in meinem Leben haben möchte“, erzählt der erwachsene Francis Kalema von seinen Gefühlen auf Englisch: „The thing I want to have in my life.







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