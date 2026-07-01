Ob Industriegeschichte, Karikaturen oder Gasometer – in den vergangenen Jahren haben Fotoausstellungen im Wissener Kulturwerk mehrfach die Blicke auf sich gezogen. Auch in diesem Monat entsteht eine Schau, die viel zu erzählen hat.
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Wer im vorigen Jahrhundert geboren ist, der weiß, was mit den 20er-Jahren gemeint ist, erst recht mit den Goldenen Zwanzigern. Die Zeit der Weimarer Republik (1918 bis 1933) steht für Aufbruch, Freiheit und Lebenslust. Dieser Epoche widmet sich der aktuelle Kultursommer Rheinland-Pfalz – wohlwissend, dass auch die heutigen 20er-Jahre von großer Bedeutung sind.