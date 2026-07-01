Schau im Wissener Kulturwerk Fotos rücken Frauen der Goldenen Zwanziger ins Bild Elmar Hering 01.07.2026, 04:00 Uhr

i Sie haben die Ausstellung konzipiert und teilen die mehr als 50 Schwarz-Weiß-Fotos in thematische Gruppen auf (von links): Winfried Möller-Rosenbaum, Susanne Rosenbaum und Kulturwerk-Geschäftsführer Dominik Weitershagen. Elmar Hering

Ob Industriegeschichte, Karikaturen oder Gasometer – in den vergangenen Jahren haben Fotoausstellungen im Wissener Kulturwerk mehrfach die Blicke auf sich gezogen. Auch in diesem Monat entsteht eine Schau, die viel zu erzählen hat.

Wer im vorigen Jahrhundert geboren ist, der weiß, was mit den 20er-Jahren gemeint ist, erst recht mit den Goldenen Zwanzigern. Die Zeit der Weimarer Republik (1918 bis 1933) steht für Aufbruch, Freiheit und Lebenslust. Dieser Epoche widmet sich der aktuelle Kultursommer Rheinland-Pfalz – wohlwissend, dass auch die heutigen 20er-Jahre von großer Bedeutung sind.







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