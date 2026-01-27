Im Betzdorfer Rathaus zu sehen
Fotografien von Wallmenrotherin schmücken Rathaus
Stadtbürgermeister Johannes Behner (links) und Bürgermeister Joachim Brenner nehmen gerne die Fotografien von Regina Brühl für das Betzdorfer Rathaus entgegen. Foto: Claudia Geimer
Die Fotografin Regina Brühl ist stolz: 25 gerahmte Bilder ihrer Werke schmücken die Flure und Büros im Betzdorfer Rathaus. Hierbei findet sich viel, was die VG ausmacht, von der Historie bis zur Gegenwart, wie Bürgermeister Joachim Brenner betont.

Das Rathaus in Betzdorf wird aufgehübscht: In Fluren und Büros sind 25 gerahmte Fotografien von Regina Brühl aufgehängt worden. Die 70-jährige Fotografin aus Wallmenroth ist seit über 40 Jahren mit ihrer Kamera unterwegs, um Landschaften, Wahrzeichen und Begebenheiten festzuhalten.

