Abschied nach über 40 Jahren
Forstamt Altenkirchen: Michael Weber blickt zurück
Mit Hundebaby in den Ruhestand: Michael Weber, Leiter des Forstamtes des Kreises Altenkirchen, beendet in Kürze seine über vierz
Mit Hundebaby in den Ruhestand: Michael Weber, Leiter des Forstamtes des Kreises Altenkirchen, beendet in Kürze seine über vierzigjährige Laufbahn im Dienste der Natur. Unsere Zeitung hat ihn an dem Platz im Marienthaler Wald getroffen, an dem er als Zwanzigjähriger die ersten Arbeiten für das Altenkirchener Forstamt verrichtet hat. Mit dabei war der private Neuzugang - die neun Wochen alte "Dori", eine für die Jagd prädestinierte Alpenländische Dachsbracke.
Julia Hilgeroth-Buchner

Vom Praktikanten zum Chef: Michael Weber blickt auf über 40 Jahre im Dienst des Waldes zurück. Im Abschiedsgespräch verrät der Leiter des Forstamtes Altenkirchen, warum der Wald für ihn immer mehr war als nur ein Arbeitsplatz.

Lesezeit 3 Minuten
Das Licht der Frühlingssonne fällt an diesem Nachmittag hell auf die kleine Lichtung am Marienthaler Ortsrand. Alte Eichen und junge Buchen stehen einträchtig zusammen, die ersten grünen Blätter stehen in reizvollem Kontrast zum raschelnden Winterlaub auf dem Waldboden.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren