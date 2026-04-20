Vom Praktikanten zum Chef: Michael Weber blickt auf über 40 Jahre im Dienst des Waldes zurück. Im Abschiedsgespräch verrät der Leiter des Forstamtes Altenkirchen, warum der Wald für ihn immer mehr war als nur ein Arbeitsplatz.
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Das Licht der Frühlingssonne fällt an diesem Nachmittag hell auf die kleine Lichtung am Marienthaler Ortsrand. Alte Eichen und junge Buchen stehen einträchtig zusammen, die ersten grünen Blätter stehen in reizvollem Kontrast zum raschelnden Winterlaub auf dem Waldboden.