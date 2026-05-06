Im Kampf gegen Diskriminierung und für gesellschaftliche Teilhabe gibt es für behinderte Menschen manch düstere Momente. Wie gut, wenn – wie jetzt in Flammersfeld – ein Chor „Lichtblicke“ versendet.
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Seit mehr als 30 Jahren ist der 5. Mai ein festes Datum als europaweiter Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. In Flammersfeld beweist der Runde Tisch Inklusion, dass dies beileibe keine Angelegenheit für Großstädte ist, auch auf dem Land engagieren sich Betroffene, Angehörige und Freunde.