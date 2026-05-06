Europaweiter Protesttag
Forderung nach Inklusion wird in Flammersfeld sichtbar
Zu dem dritten Aktionstag in Flammersfeld gehörte auch eine Demonstration, bei der die Teilnehmer durch das Dorf zogen und auf T
Zu dem dritten Aktionstag in Flammersfeld gehörte auch eine Demonstration, bei der die Teilnehmer durch das Dorf zogen und auf Themen wie Inklusion, Barrierefreiheit und Teilhabe behinderter Menschen aufmerksam machten.
Elmar Hering

Im Kampf gegen Diskriminierung und für gesellschaftliche Teilhabe gibt es für behinderte Menschen manch düstere Momente. Wie gut, wenn – wie jetzt in Flammersfeld – ein Chor „Lichtblicke“ versendet.

Lesezeit 2 Minuten
Seit mehr als 30 Jahren ist der 5. Mai ein festes Datum als europaweiter Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. In Flammersfeld beweist der Runde Tisch Inklusion, dass dies beileibe keine Angelegenheit für Großstädte ist, auch auf dem Land engagieren sich Betroffene, Angehörige und Freunde.

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