Event am 15. und 16. August Foodtruck-Meile in Betzdorf wird noch größer Thomas Leurs 07.08.2026, 20:16 Uhr

i Im vergangenen Jahr sang das Duo Dance Cat auf der Foodtruck–Meile. Auch in diesem Jahr wird es wieder an jedem Abend Musik auf einer extra aufgebauten Bühne geben. Thomas Leurs

Nach dem guten Start im letzten Jahr kommt die Foodtruck-Meile der Culinario Events GmbH dieses Jahr wieder nach Betzdorf. Über drei Tage wird Musik, Kulinarisches und Spaß für die Kleinen geboten. Zwei weitere Standbetreiber haben sich angemeldet.

Von Freitag, 14. August, bis Sonntag, 16. August verwandelt sich die Betzdorfer Innenstadt wieder in eine kleine Partymeile. Meile ist hier das Stichwort. Denn an den drei Tagen kommen ein gutes Dutzend Foodtrucks in die Decizer Straße und Bahnhofstraße.







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