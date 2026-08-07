Nach dem guten Start im letzten Jahr kommt die Foodtruck-Meile der Culinario Events GmbH dieses Jahr wieder nach Betzdorf. Über drei Tage wird Musik, Kulinarisches und Spaß für die Kleinen geboten. Zwei weitere Standbetreiber haben sich angemeldet.
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Von Freitag, 14. August, bis Sonntag, 16. August verwandelt sich die Betzdorfer Innenstadt wieder in eine kleine Partymeile. Meile ist hier das Stichwort. Denn an den drei Tagen kommen ein gutes Dutzend Foodtrucks in die Decizer Straße und Bahnhofstraße.