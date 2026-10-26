Buntes Treiben lockt Gäste an
Foodtruck-Meile in Altenkirchen begeistert Besucher
Nach einem eher regnerischen Auftakt war die Foodtruck Meile dennoch gut besucht.
Nach einem eher regnerischen Auftakt war die Foodtruck Meile dennoch gut besucht.
Emily Roos

Bunte Foodtrucks, Livemusik und Cocktails verwandelten Altenkirchens Marktplatz in einen internationalen Genussmarkt. Entdecken, probieren, genießen – ein Wochenende voller überraschender Geschmackserlebnisse.

Lesezeit 1 Minute
Die beliebte Foodtruck-Meile hat am Wochenende in Altenkirchen Station gemacht. Auf dem Marktplatz und in Teilen der Wilhelmstraße reihten sich bunte Essensstände aneinander. Das Angebot reichte von koreanischem und japanischem Streetfood über österreichische Spezialitäten bis hin zu amerikanischem Fastfood – und zu einigem mehr.
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