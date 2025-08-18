Am Wochenende feierten die Besucher in der Betzdorfer Innenstadt bis in die späten Abendstunden. Bei der ersten Foodtruck-Meile im Stadtkern konnten sich die Standbetreiber über zu wenig Andrang nicht beklagen. Wird es eine Fortsetzung geben?

Über das Wochenende ist die Betzdorfer Innenstadt zur Partymeile geworden. Rund zehn Foodtrucks mit Kulinarischem, eine Bühne mit Musik sowie Kinderkarussell und Hüpfburg für die Kleinen locken viele Besucher in die Stadt. Veranstalter, Organisator der Foodtruck-Meile und Standbetreiber sind zufrieden.

„Es war wirklich deutlich besser als erwartet“, zieht Eric Schröder, Projektleiter bei der Culinario Events GmbH, die mit rund 50 Foodtrucks durch die gesamte Republik fahren, Bilanz. Gut zehn von ihnen haben am vergangenen Wochenende in Betzdorf haltgemacht. „Die Stimmung war wirklich super. Solch einen großen Andrang haben wir auf unseren Foodtruck-Treffen selten“, sagt Schröder. Gut 500 Sitzplätze gab es in der Decizer Straße und diese seien ab etwa 15 Uhr dauerhaft voll besetzt gewesen.

„Es war gut. Wir sind zufrieden.“

Hashem Kartoumah, Betreiber „Mexican Food“

Auch die Standbetreiber ziehen ein positives Fazit. „Es war gut. Wir sind zufrieden“, sagt Hashem Kartoumah unserer Zeitung. Er betreibt den Stand „Mexican Food“. „Dafür, dass es so eine kleine Stadt ist, war es wirklich ok“, so Kartoumah. Besonders die Tacos und Burritos seien sehr gut angenommen worden.

Auch Klaudia und Artur zeigen sich zufrieden. Sie sind mit ihrem „Eisenbahnlok“-Wagen nach Betzdorf gekommen. An ihrem Stand „Smoke&Tasty BBQ“ gab es Spare Ribs und Pulled Pork. „Viele Kunden sind noch mal gekommen, um uns zu sagen, wie gut es ihnen geschmeckt hat“, sagt Artur unserer Zeitung. „Wir sind müde, aber zufrieden“, sagt er am Sonntagabend, als die letzten Besucher gerade gehen. Der Freitagabend ist Artur besonders in Erinnerung geblieben. An dem Abend hat das Duo Dance Cat gesungen. „Das war eine sehr gute Band, die Leute haben richtig mitgesungen und getanzt“, freut sich Artur.

Musik an jedem Abend und Spaß für die Kinder

Ali Ale direkt gegenüber zieht ebenfalls ein positives Fazit. Auf die Frage, ob es für ihn gut gelaufen sei, antwortet er kurz und prägnant: „Ja, natürlich.“ Betzdorf sei eine „gute Stadt“ und er werde gerne zu einer weiteren Foodtruck-Meile wieder kommen.

i Am Freitagabend sang das Duo Dance Cat - das gefiel neben den Besuchern auch den Standbetreibern bei der ersten Betzdorfer Foodtruck-Meile. Thomas Leurs

Von Freitag bis Sonntag ist an jedem Abend eine Band aufgetreten. Am Freitagabend spielte das Duo Dance Cat seine Mischung aus Schlager, Rock, Kölschen Hits, Neuer Deutscher Welle und 80er-Hits. Am Samstag war die Band Enjoy aus Nordhessen da mit ihren Songs aus Classic Rock, Funk, Latino, Schlager und Pop, und am Sonntag spielte der Sänger Norman Hartnett. Für die Kleinen gab es auch etwas: Eine Hüpfburg und ein Kinderkarussell wurden in der Innenstadt aufgebaut.

i Auch ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg wurden auf der Foodtruck-Meile in Betzdorf augebaut. Thomas Leurs

Foodtruck-Meile bringt wieder Leben in die Innenstadt

Der Betzdorfer Citymanager Kevin Wallimann, der auch ordentlich in die Aufbauarbeiten mit eingespannt gewesen ist, zeigt sich über das Event begeistert. „Wir sind megazufrieden“, strahlt er. Es sei ein sehr abwechslungsreiches Programm gewesen mit schöner Verweilatmosphäre. „Es ist wirklich mehr als gelungen.“

Wallimann schätzt, dass über die drei Tage einige Tausend Leute die Foodtruck-Meile besucht haben. Es sei eine sehr gute Idee gewesen, die Foodtruck-Meile nach Betzdorf zu holen. „Es riecht nach einer Fortsetzung“, sagt Wallimann.

„Wir sind positiv gestimmt und kommen gerne wieder nach Betzdorf.“

Eric Schröder, Projektleiter Culinario Events GmbH

i Bis in die späten Abendstunden war in Betzdorf auf der Foodtruck-Meile einiges los. Thomas Leurs

„Wir sind positiv gestimmt und kommen gerne wieder nach Betzdorf“, sagt Schröder. Für die Feiernden war die Foodtruck-Meile sogar noch eher zu klein. Viele Besucher hätten Schröder gefragt, warum es nur so wenige Foodtrucks gewesen seien. Dabei ist es durchaus üblich, dass beim ersten Mal nicht so viele Foodtrucks kommen, wie Schröder unserer Zeitung vor zwei Wochen beim Ankündigungstermin erzählt hat. Wenn es gut läuft, könne sich Schröder vor Anmeldungen beim zweiten Mal kaum retten. Doch benötigt er dann auch die passende Infrastruktur vor Ort. „Wir haben es von der Stromleistung in der Innenstadt ausgereizt“, so der Organisator.

Am kommenden Wochenende ist die Foodtruck-Meile wieder in der Region. Von Freitag, 22. August, bis Sonntag, 24. August, befinden sich die Foodtrucks auf dem Alten Markt in Westerburg.