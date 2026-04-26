Konzerterlebnis in Hamm Folkwelten treffen in Harmonie aufeinander Rolf-Dieter Rötzel 26.04.2026, 10:00 Uhr

i Konzertierten erstmals zusammen, Johannes Mayr (links) und Erik Ask-Upmark aus Schweden, und performten ein geniales Komzert. Rolf-Dieter Rötzel

Multi-Instrumentalisten Erik Ask-Upmark und Johannes Mayr servieren in hervorragender Weise ein überwiegend aus dem Schwedischem stammendes Lieder-Repertoire mit zwei Nyckelharpas, zwei Dudelsäcken, Harfe, Blockflöte und Akkordeon.

Es war ein besonderer und lange in bester Erinnerung bleibender Freitagabend im Hammer Kulturhaus, als dort nordische und kontinentale Folkwelten in Vollendung und Harmonie aufeinandertrafen. Geniale und exzellente Ausführende waren der zu den vielseitigsten Instrumentalisten der nordischen Folkszene zählende und auf vielen europäischen Bühnen auftretende Erik Ask-Upmark aus Schweden und der in Breitscheidt-Unterschützen wohnende und ebenso ...







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