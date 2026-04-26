Multi-Instrumentalisten Erik Ask-Upmark und Johannes Mayr servieren in hervorragender Weise ein überwiegend aus dem Schwedischem stammendes Lieder-Repertoire mit zwei Nyckelharpas, zwei Dudelsäcken, Harfe, Blockflöte und Akkordeon.
Lesezeit 2 Minuten
Es war ein besonderer und lange in bester Erinnerung bleibender Freitagabend im Hammer Kulturhaus, als dort nordische und kontinentale Folkwelten in Vollendung und Harmonie aufeinandertrafen. Geniale und exzellente Ausführende waren der zu den vielseitigsten Instrumentalisten der nordischen Folkszene zählende und auf vielen europäischen Bühnen auftretende Erik Ask-Upmark aus Schweden und der in Breitscheidt-Unterschützen wohnende und ebenso ...