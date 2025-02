„Föschber Jecken 2.0“ starten in Niederfischbach durch

Die Föschber Jecken haben Marco Hof (Prinz Marco I.) für das Amt des Karnevalsprinzen gewonnen. Ganz so unschuldig an der Nominierung in Niederfischbach ist seine Gattin Anja nicht gewesen, sie regierte bereits als Karnevalsprinzessin.