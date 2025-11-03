Nach 21 Jahren ist Schluss Förderverein der Betzdorfer Stadtbücherei aufgelöst 03.11.2025, 19:00 Uhr

i Nun ist es vorbei: Der Förderverein der Ökumenischen Stadtbücherei in Betzdorf hat sich aufgelöst. Das hat dessen Vorsitzender Axel Chenoury (vorne rechts) auf der außerordentlichen Sitzung des Vereins bekanntgegeben. Thomas Leurs

Mehr als zwei Jahrzehnte hat der Förderverein der Ökumenische Stadtbücherei Betzdorf bestanden, doch nach 21 Jahren ist jetzt Schluss, der Verein hat sich aufgelöst. Was die Gründe dafür sind, erläutert Vorsitzender Alex Chenoury.

Als im Jahr 2004 – vier Jahre nach der Gründung der Ökumenischen Stadtbücherei in Betzdorf – die Anschubfinanzierung des Kreises auslief, hat sich der Förderverein gegründet, um die finanzielle Lücke zu schließen. In den vergangenen 21 Jahren hat der Verein viel erreicht.







